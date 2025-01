La nueva temporada musical de CaixaForum Sevilla arranca a ritmo de jazz, cabaret, flamenco y música latina

La Fundación ”la Caixa” presenta en CaixaForum Sevilla una amplia y variada programación en su nueva Temporada Musical, que se celebrará del 31 de enero al 4 de abril y que incluye conciertos en directo de jazz, flamenco, música de cabaret, música vocal, música latina y bluegrass. La programación incluye el guitarrista Chicuelo y el pianista Marco Mezquida; la cantante Mary Carewe; el cuatrista, mandolinista y productor musical Jorge Glem; y el sexteto vocal Singer Pur, que presentarán atractivas propuestas que se mueven en diferentes estilos musicales, desde la música vocal, a la fusión del jazz y el flamenco, pasando por el cabaret y la música latina, entre otros estilos.

Los conciertos serán los viernes 31 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo a las 19:00 y el 4 de abril, a las 20 :00en CaixaForum Sevilla.

Los artistas Chicuelo & Marco Mezquida son los encargados de inaugurar esta nueva temporada. Presentarán su nuevo disco en común Del alma, que incluye siete temas que funden el versátil talento pianístico de Mezquida y la guitarra mágica de Chicuelo. Del jazz al flamenco, de la música clásica al pop, su último trabajo reafirma la unión artística de dos creadores que han hallado un interesante equilibrio en sus distintas sensibilidades musicales.

El ciclo continuará con la propuesta de Mary Carewe, quien junto a Harry the piano, se adentran en el mundo del cabaret y el teatro político de Berlín entre 1900 y 1933. En ese momento histórico, los textos solían desafiar las actitudes tradicionales de la sociedad, o comentar las injusticias sociales que presagiarían el ascenso del nazismo y la cancillería de Hitler en 1933. El repertorio incluye canciones tan conocidas como Maskulinum-Femininum, de Spoliansky y Schiffer o el himno feminista Chuck Out the Men, de Hollander.

Les seguirá el concierto del cuatrista, mandolinista y productor musical Jorge Glem, ganador del premio Grammy Latino y nominado al Grammy, sin duda uno de los grandes tesoros musicales de Venezuela. Su asombroso talento y su claro propósito le han permitido interpretar conciertos solistas para cuatro con aclamados músicos, como el director Gustavo Dudamel y la prestigiosa Filarmónica de Los Ángeles, la SF Symphony, o la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Su propuesta fusiona los sonidos de este instrumento tradicional con géneros como el jazz, la salsa, el bluegrass, el rock y el pop.

Y cierra esta temporada en CaixaForum Sevilla el internacionalmente reconocido sexteto vocal Singer Pur. Los cantantes hacen un homenaje al famoso músico Sting, y presentan en su programa una combinación de las composiciones del aclamado artista, con obras temáticamente relacionadas, pero estilísticamente diversas, abastando un amplio espectro de la música vocal.