La nueva línea de vestidos de fiesta con todo el glamour de Pronovias

La nueva colección de vestidos glamurosos y sexys de Pronovias lleva el nombre de 'Endless Night' y pertenece a su popular línea de vestidos de fiesta The Party Edit. Con motivo de la vuelta a las citas sociales y todo tipo de celebraciones, la firma presentó los vestidos 'Endless Night' de The Party Edit en la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) celebrado, tras dos años de parón, el 22 de abril de 2022. Para el debut Pronovias contó con numerosas VIPS e influencers en su emblemático desfile, entre las que destaca la invitada estrella al desfile Victoria Federica, que lució el modelo ‘Essential 2262’, un vestido rosa té con falda en línea A, costuras anatómicas en el corpiño y abertura en la parte delantera. Otras invitadas de lujo que lucieron los nuevos diseños de The Party Edit fueron Macarena Gómez, con el modelo ‘Tuxedo 2256’; Alejandra Prat con ‘Sparkle 08’ o Irina Baeva con ‘Essential 2252’.

"La colección se inspira en las fiestas de noche y en ese momento de transición entre la noche y el día. Siento que también estamos en una transición, desde una larga época en la que no se permitía salir de fiesta hasta que por fin se sale y se vuelve a celebrar la vida", ha explicado dice Thomas Vasseur, director de diseño de 'The Party Edit'.

La colección se compone de hasta 50 vestidos de inspiración juvenil y desenfadada, con colores joya eléctricos, deslumbrantes tejidos de lentejuelas y sensacionales estampados abstractos. Las siluetas son reducidas, sensuales, ceñidas al cuerpo para aportar un toque diferente a la celebración. Las tendencias de The Party Edit 2023 incluyen nuevos y atrevidos cortes en la espalda, corpiños y formas que se mantienen en su sitio con innovaciones estructurales; además de microlazo, minicapa y mangas de fantasía aportando un toque de delicadeza de alta costura y volantes, pliegues y plisados para dotar a los modelos de movimiento.