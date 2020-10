Amodeo, risas desde el Cartuja Center

Tras haber llenado los mejores teatros de todo el país con su anterior show el monologuista sevillano Juan Amodeo presenta su nuevo espectáculo “El juicio final”. Además de hacerte reír este monólogo te hará pensar, te ayudará a darte cuenta que por mucho que digas que no, tú también eres mala persona.

El espectáculo te sumergirá en la maldad que llevas oculta. Quizás piensas que eres una buena persona… ¡Y probablemente lo eres!, pero seguramente en alguna ocasión has tenido pensamientos que no son de buena persona, aunque solo sea por un segundo.

Seguramente has visto a alguien tropezar por la calle y se te ha escapado una risilla. Eso, amigo mío, es de ser mala persona.

Cuando mueras, te procesarán en un juicio en el que se decidirá si entras en el cielo o bajas al infierno. No tendrás abogado, así que tendrás que defenderte tú mismo de todo los errores que has cometido.Para Juan Amodeo ese día ha llegado… y para todos los asistentes también llegará por lo que no estaría mal ir cogiendo ideas antes de ser juzgados.

El humorista sevillano, Juan Amodeo, estrena este espectáculo tras haber llenado los mejores teatros de todo el país con su anterior show «La máquina del tiempo».

Para los amantes del humor y la carcajada la cita es más que obligatoria. Los seguidores del joven cómico andaluz podrán disfrutar de unas risas el próximo sábado 3 de octubre en doble sesión (18.00 y 22.00 horas) en el Cartuja Center Cite que como es de esperar, sigue al pie de la letra todas las recomendaciones sanitarias y el recinto ha sido habilitado para que el público disfrute, con todas las garantías posibles, de un expectáculo seguro donde laúnica preocupación de los espectadores sea disfrutar.

Coplas de la mano de Erika Leiva

El Teatro de La Maestranza se llenará de arte gracias a la cantante Erika Leiva. Copla a raudales acompañada de la majestuosa Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y todo bajo el mandato del director Arturo Díez Boscovich. Para los amantes de la copla y la cultura más exquisita el calendario señala en rojo el sábado 3 de octubre a las 20 horas.

Vuelve el príncipe de la rumba

Jaime Alpresa se lanza con su nuevo trabajo discográfico ‘El Príncipe de la Rumba’, para el que ha contado con la arreglista cubana Nayza Cavo y el percusionista sevillano Raúl ‘El Rata’. El resultado es un disco en el que se logra una irresistible mezcla de ritmos cubanos y sevillanos especialmente pensados para bailar. El concierto tendrá lugar el jueves 8 de octubre a las 21.00 horas en Cartuja Center Teatro.

Nueva fecha para disfrutar de Danza Mobile

Las funciones suspendidas la semana pasada por las inclemencias meteorológicas, protagonizadas por la Compañía Danza Mobile, ya tiene nueva fecha de celebración. Así, Danza Mobile será la encargada de cerrar la programación de ‘Noches en la Torre de Don Fadrique’ este domingo 4 de octubre. Como estaba previsto, presentará un programa con tres piezas cortas de tres coreógrafos andaluces (Vanesa Aibar, Arturo Parrilla y Manuel Cañadas).

Fantasía con el mago Peter

Este domingo 4 de octubre a las 12.30 en la Sala Fanatic Tatro tendrá lugar Un espectáculo de magia pensado y creado para que los niños participen y se lo pasen en grande con los números de magia más asombrosos del mago Peter. Efectos con pañuelos, cartas, cuerdas, bolas de esponja y un largo etcétera acompañado de muchísimo humor.

Noches en la Torre de Don Fadrique

El ciclo ‘Noches en la Torre de Don Fadrique’ continúa esta semana con nuevos espectáculos. Desde el Espacio Santa Clara, una miscelánea de estilos musicales que abarca desde la mezcla entre clásica y flamenco, la música de raíz norteamericana y la de cantautor, junto a tres espectáculos con la danza como protagonista.

Una visita a La Casa Murillo

La planta baja de la sede actual del Instituto Andaluz de Flamenco se ha convertido en una casa museo dedicada a la vida y obra del autor, acercando a niños y mayores la grandeza de su arte y la estela que dejó en la ciudad. Uno de los aspectos más destacables de Casa Murillo será la organización de talleres didácticos para niños de entre 4 y 12 años.

Ópera “Por las calles de Sevilla”

Se presenta el la Ópera “Por las calles de Sevilla”, una apuesta de Tempo Cultura y Creación. Esta obra de arte nació de un encargo para promocionar la ciudad de Sevilla. Desde entonces, el grupo espera con gran entusiasmo llevarla a escena de nuevo en la capital el próximo 18 de octubre a las 19.00 horas.