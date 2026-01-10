El Padre Guilherme, el sacerdote DJ que une fe y música electrónica, actuará en Sevilla: fecha, lugar y entradas

El Padre Guilherme, cuyo nombre completo es Guilherme Guimarães Peixoto, es un sacerdote portugués de 50 años que ha logrado una proyección internacional singular al fusionar la religión con la música electrónica. Conocido popularmente como el “padre DJ”, es originario de Guimarães (Portugal) y ejerce como capellán militar, con rango de teniente coronel, dentro de la diócesis castrense portuguesa. Desde sus años de juventud ha mantenido una estrecha relación con la música, una pasión que ha sabido integrar con su vocación sacerdotal.

Su salto definitivo a la fama internacional se produjo tras su actuación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, donde sorprendió a miles de jóvenes con una sesión matinal que se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. Desde entonces, su presencia en grandes escenarios se ha multiplicado. Entre sus actuaciones más destacadas figuran su participación en el Festival Medusa de Cullera, en España, ante más de 150.000 personas, así como un show frente al Cristo Redentor en Brasil, imágenes que dieron la vuelta al mundo.

En sus actuaciones, el Padre Guilherme combina bases de música electrónica con elementos de música sacra, creando una experiencia que conecta lo espiritual con lo moderno. Para él, la música es “un idioma más para celebrar la esencia de la Iglesia”, una visión que le ha permitido tender puentes entre dos mundos tradicionalmente considerados opuestos.

Padre Guilherme, en Sevilla el 31 de enero

Ahora, el Padre Guilherme regresa a España con una nueva cita muy esperada en Andalucía. El sacerdote DJ estará presente en Sevilla, donde actuará en la Sala Pandora el sábado 31 de enero. Este conocido espacio de ocio se encuentra junto al Polígono Calonge, una ubicación habitual para grandes eventos musicales en la ciudad.

Las entradas para el concierto aún están disponibles y pueden adquirirse a un precio de 25 euros a través de la web oficial de la Sala Pandora. No es la primera vez que el Padre Guilherme actúa en este recinto: ya en 2025 pinchó en la misma sala, logrando un rotundo éxito de público, lo que ha generado grandes expectativas para esta nueva actuación.

Con su propuesta innovadora, el Padre Guilherme continúa demostrando que la música electrónica y la fe pueden convivir en armonía, ofreciendo una forma distinta de celebrar la espiritualidad y conectando con un público cada vez más amplio y diverso.