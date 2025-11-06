Parabere , una galería donde se come o un restaurante con mucho arte

La calle Narciso Campillo número cuatro acoge un espacio, Parabere, donde conviven un espacio culinario integrado en una galería de arte. Un lugar para proyectos y encuentros que conecten a diferentes disciplinas artísticas con la buena cocina. De este modo se unen cocineros y expertos que trabajan dentro de una atmósfera creativa donde el comer y el beber se unen al arte y la cultura, para dar lugar a una experiencia diferente.

Este otoño existe un programa de encuentros culinarios con el cocinero Oskar Crespo de KOK. El primero es mañana, 7 de noviembre a las 20:30 y hay disponibles 25 plazas a 45 euros. En este caso, con el arquitecto José Rivero, descomponen las líneas de la mesa para trabajar la abstracción geométrica. Todo ello a través de sabores como los chipirones en su tinta, el salmón marinado, el queso azul, aceite de oliva virgen extra con panes artesanos, naranja, bacalao, sardina, tomate, albahaca y chocolate con frutos rojos para terminar.Todo maridado con Cervezas Alhambra y generosos de Bodega Lustau.

Partiendo del concepto de Mesa como lugar de encuentro, Oskar realiza una serie de colaboraciones con artistas locales, que intervienen la mesa para convertirla en un espacio creativo en juego con la gastronomía. La música también tiene su sitio en un pequeño escenario con diferentes instrumentos como piano de pared y contrabajo.