El pasodoble del Bizcocho pidiendo la vuelta del "gran chirigotero" José Manuel Soto al Carnaval de Cádiz

La chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho, La última y nos vamos, protagonizó anoche un muy buen pase en la semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz (COAC) para intentar repetir en la Gran Final, en la que el año pasado quedaron cuarto premio con Los mi alma. Y gran parte de esa buena actuación la tuvo en un segundo pasodoble (minuto 8:05 en el vídeo) dedicado a un "gran chirigotero" que parece ser Manolín Santander, ausente en las tablas (no en autoría) este año por un sonado problema legal, pero en un irónico giro final resulta ser nada más y nada menos que... José Manuel Soto.

"Hoy esta sinfonía quiero dedicar a acordarme de una gran chirigotero, porque aquí en el falla logró deleitar y por eso solo decir su nombre es decir febrero", empieza el pasodoble, que reclama "otra oportunidad" para el protagonista, que lo está "pasando mu malamente". Le recomienda que no haga "casio a lo malajes" y que siga con su "guerra", porque "no hay nadie" que "luche como tú" por su "tierra" . Le piden que vuelva a la "chirigota" ("no es igual sin ti (...) los que te esperamos sabes que estaremos ahí") y le reconocen su "estilo" aunque sea igual "más clásico" que el suyo: "a ti te gusta lo añejo". "Vas mas allá del Carnaval y mas allá de la Tacita, todo un país se está acordando de ti porque tus coplas necesita. Resurgirás, aunque hora tu estés roto, por eso de forma noble, que suene mi pasodoble por don José Manuel Soto", sorprende al final la copla.

Y es que el ahora polémico José Manuel Soto hizo sus pinitos como carnavalero en la conocida como la chirigota de los famosos, Los pre-paraos, semifinalista del concurso de 2010. En aquel concurso, un grupo de conocidos comandados por el periodista Fede Quintero lograron colarse hasta la penúltima fase del certamen con César Cadaval, Monchi, Paco Lola, Pepito el Caja o el propio Soto como componentes. Un insólito precedente que ahora sirve de coartada al Bizcocho para coronar una letra plagada de ingenio y doble sentido con su amigo de Manolín merodeando en cada frase.