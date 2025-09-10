Pediatras alertan sobre la prevención de virus al comenzar el curso escolar

Expertos en pediatría de los hospitales Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla y Quirónsalud Infanta Luisa han compartido este septiembre de 2025 una serie de pautas fundamentales para prevenir enfermedades víricas durante el inicio del curso escolar. Los especialistas han destacado la importancia de reforzar las medidas preventivas tanto en casa como en los centros educativos para reducir los contagios de virus respiratorios y digestivos, especialmente frecuentes en esta época del año, así como fomentar una adaptación emocional adecuada en los niños.

Según han explicado los especialistas, el regreso a las aulas supone la concentración de cientos de menores y personal docente en espacios cerrados, lo que incrementa notablemente el riesgo de transmisión de patógenos entre la comunidad educativa. Esta situación se ve agravada por la menor exposición a virus durante el periodo vacacional, lo que deja a los niños con una inmunidad basal más baja al reincorporarse a la rutina escolar.

La doctora María José Lirola, pediatra del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, ha señalado que este fenómeno afecta especialmente a los más pequeños: "Los niños menores de 5 años, cuyo sistema inmunológico aún se encuentra en fase de desarrollo, tienen mayor dificultad para mantener buenas prácticas higiénicas, lo que los hace más vulnerables a contraer y propagar infecciones", ha explicado la especialista.

Los pediatras han subrayado la efectividad del lavado de manos como método prioritario de prevención. "El lavado frecuente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de comer y después de ir al baño, sonarse la nariz o toser, puede reducir los casos de infecciones gastrointestinales en un 31% y las respiratorias en un 21%", ha detallado la doctora Lirola.

Otro aspecto fundamental destacado por los especialistas es el cumplimiento riguroso de los calendarios oficiales de vacunación. Estas inmunizaciones constituyen una barrera protectora frente a numerosas enfermedades infecciosas comunes en la infancia y potencian la eficacia de todas las medidas preventivas adoptadas tanto en el entorno escolar como familiar.

Los médicos han incidido en la necesidad de identificar correctamente los síntomas que requieren mantener al niño en casa para evitar la propagación de enfermedades. Entre estos signos de alerta se encuentran la fiebre, tos persistente, dificultad respiratoria, dolor intenso de garganta, episodios de diarrea o vómitos en las últimas 24 horas, erupciones cutáneas sospechosas, decaimiento notable y pérdida de apetito.

La adaptación emocional

Más allá de los aspectos puramente sanitarios, los especialistas han abordado la importancia del bienestar emocional en este periodo de transición. El doctor Andrés Osuna, pediatra del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, ha destacado que "la vuelta al colegio supone un proceso positivo para el desarrollo personal, aprendizaje y socialización del niño, si bien implica nuevos retos y procesos de adaptación".

El experto ha enfatizado el valor de las rutinas estructuradas como elemento fundamental para el crecimiento personal de los menores y su preparación para la vida adulta. Asimismo, ha recomendado hacer partícipes a los niños en el proceso de organización del curso, permitiéndoles colaborar en la selección de horarios, material escolar y actividades extraescolares, lo que no solo facilita la adaptación sino que fomenta el desarrollo de la responsabilidad.

Según ha explicado el doctor Osuna, es habitual que algunos niños perciban el regreso a clase como una pérdida de libertad o tiempo de juego, mientras que otros pueden experimentar ansiedad ante los nuevos desafíos académicos. Esta inquietud puede intensificarse en situaciones de cambio de centro educativo o grupo de compañeros y, en el caso de los más pequeños, manifestarse como ansiedad por separación de sus padres.

Mochilas y actividades extraescolares

Una preocupación recurrente entre pediatras y familias es el peso excesivo que los escolares transportan diariamente en sus mochilas. El doctor Osuna ha sugerido medidas concretas para abordar esta cuestión, como solicitar a los centros educativos que los alumnos lleven únicamente el material imprescindible para cada jornada o que dispongan de espacios donde almacenar parte de sus útiles escolares, evitando así cargarlos a diario.

En cuanto a las actividades extraescolares, el especialista ha recomendado que éstas no constituyan una extensión de la actividad académica formal, sino que complementen el desarrollo integral del niño. "El deporte y el arte son las actividades más recomendables", ha señalado, destacando que la práctica deportiva aporta múltiples beneficios para el desarrollo musculoesquelético y psicomotor, fomenta el trabajo en equipo y la motivación, además de mejorar la capacidad cardiovascular y respiratoria.

Por su parte, las actividades artísticas y lúdicas contribuyen al desarrollo de la creatividad, la expresión emocional y las habilidades comunicativas de los menores, proporcionando un contrapunto equilibrado a la formación académica recibida durante el horario lectivo.

Los especialistas coinciden en señalar que el entorno familiar juega un papel decisivo en la manera en que los niños afrontan la vuelta al colegio. Crear en casa un ambiente positivo hacia la experiencia escolar y sus beneficios resulta fundamental para que los menores gestionen esta transición con éxito y desarrollen una actitud constructiva hacia el aprendizaje.

"Aunque es normal que los niños experimenten emociones diversas, desde tristeza o miedo hasta emoción y alegría ante el nuevo curso, el apoyo y la actitud de los padres puede determinar cómo integran estas experiencias", ha explicado el doctor Osuna, quien recomienda mantener una comunicación abierta con los hijos sobre sus inquietudes y expectativas respecto al entorno escolar.

La inmunidad basal hace referencia al nivel básico de protección que nuestro sistema inmunológico ha desarrollado frente a los patógenos más comunes del entorno. Durante el periodo vacacional, especialmente en verano, los niños suelen estar expuestos a un número menor de virus respiratorios y digestivos, lo que puede provocar una disminución temporal de esta inmunidad basal.

Al reincorporarse a las aulas, donde la concentración de personas y la convivencia estrecha favorecen la circulación de gérmenes, el organismo debe adaptarse rápidamente a esta nueva situación. Los especialistas señalan que este proceso de adaptación es particularmente relevante en los primeros años de escolarización, cuando los niños están construyendo su memoria inmunológica a través del contacto con diferentes patógenos.

¿Cuándo se debe evitar llevar al niño al colegio?

Los pediatras de Quirónsalud han establecido criterios claros para determinar cuándo un menor no debería acudir al centro educativo por motivos de salud. Estos incluyen la presencia de fiebre (temperatura superior a 37,5°C), tos persistente que dificulte el seguimiento de las clases, dificultad respiratoria o dolor de garganta que impida la alimentación normal.

Igualmente, los episodios de diarrea o vómitos en las 24 horas previas, las erupciones cutáneas no diagnosticadas, así como un estado general de decaimiento y falta de apetito, son indicadores de que el niño debe permanecer en casa hasta su recuperación. Esta medida no solo beneficia al menor afectado, sino que protege al resto de la comunidad educativa de posibles contagios.

Los expertos insisten en que, aunque algunos síntomas puedan parecer leves, si son recientes y van acompañados de malestar general, es preferible observar la evolución en casa antes de reincorporar al niño a la rutina escolar, contribuyendo así a frenar la propagación de enfermedades infecciosas en el entorno educativo.