Seis piscinas naturales cerca de Sevilla para refrescarse en junio

Con la llegada del calor a la ciudad muchos y muchas aprovechan los fines de semana para salir de la capital en busca de lugares más frescos, como la montaña, los ríos y las playas.

Sevilla se encuentra a poco más de una hora de la costa, lo que permite darse un chapuzón en playas de Cádiz y Huelva pero estas no son las únicas opciones para remojarse en la naturaleza estando en la ciudad. La provincia cuenta con algunas zonas donde se han formado piscinas naturales que son perfectas para los amantes de la naturaleza que buscan alternativas al mar y la arena y que no necesariamente te hacen pernoctar, ya que no están demasiado lejos de la capital en coche. Aquí te ofrecemos una selección de seis de las más famosas:

El Martinete

El Martinete se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla y si por algo se caracteriza es porque su vegetación es frondosa y cuenta con un paisaje en el que hay varias pozas y cascadas perfectas para remojarse. Eso sí, con un agua algo más fría de lo habitual.

Ubicado en el curso alto de la ribera del Huéznar, quienes quieran bañarse en estas piscinas podrán encontrar saltos de agua que superan desniveles de pequeña altura y que originan, a modo de escaleras o toboganes, un paisaje singular que le ha valido su declaración como Monumento Natural.

Cerca hay un camping en el que se puede pasar la noche pero no es necesario ya que desde la capital se tarda aproximadamente una hora y media en llegar.

Isla Margarita

Al igual que El Martinete, la Isla Margarita, a la que también se conoce como Isla del Pescador, está ubicada en el Parque Natural de la Sierra Norte. Lo que hace famoso a este lugar es que cuenta con playas naturales poco accidentadas y con un área recreativa con aparcamientos, mesas, zona de barbacoas (que no se pueden poner en marcha en verano por riesgo de incendio), aseos e incluso quioscos. Todo esto la convierte en una zona perfecta para ir con los más pequeños de la casa.

Está próxima a la línea de ferrocarril Cazalla-Constantina, por el lugar que transcurre la conocida Vía Verde, que puede recorrerse sin dificultades a pie o en bicicleta.

Las Calderas

Las Calderas pertenecen al Parque Fluvial Majadallana, y concretamente es una zona del río Siete Arroyos. Este río nace en Castilblanco de los Arroyos y recorre de norte a sur el término municipal de Villaverde del Río. Es en este término donde el Siete Arroyos se encuentra con este paisaje de cuento bautizado como Las Calderas, en las últimas estribaciones de la parte sevillana de Sierra Morena.

Este espacio se caracteriza por sus pequeñas pozas excavadas en el lecho del río debido a varios saltos de agua, lo que crea a su vez pequeñas playas naturales. Se trata de un enclave idóneo para pasar un día de calor en un espacio único que está a menos de 40 minutos en coche de la capital. También se puede hacer una ruta por la zona tanto a pie como en bicicleta.

Playa Artificial de San Nicolas del Puerto

Aprovechando el cauce del río a la altura de este municipio de la Sierra Norte de Sevilla, en el año 1974 decidieron construir una playa artificial que se ha convertido en lugar de ocio y recreo de los sevillanos de la zona durante los días de calor.

Para ello edificaron una represa que mantiene el agua en dicha zona. Las aguas de esta playa artificial proceden del río Galindón, sobre el que se alza un puente romano, un atractivo monumental y turístico que añade valor patrimonial al entorno.

Entre las características que hacen que el baño sea cómodo, destaca su fácil acceso a través de escaleras (también adaptadas para personas con discapacidad), y sus chiringuitos, ubicados junto al caudal de agua.

Lagos del Serrano

Se trata de una de las piscinas naturales más conocidas y visitadas en la provincia de Sevilla. Se encuentra en el término municipal de Guillena, a unos 40 minutos de la capital en coche y si por algo es famosa es porque en ella hay mucha actividad pesquera de recreo.

Junto a esta playa natural hay rutas para hacer a pie o en bicicleta que discurren por antiguas estaciones de ferrocarril y vías de tren, cortijos, vistas panorámicas o el Palacio de Parladé, construcción del siglo XIX inspirado en un castillo medieval.

Pantano del Pintado

En el río Viar, entre las provincias de Badajoz y Sevilla, se encuentra el embalse del Pintado, el mayor embalse del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

El principal uso de este embalse es el riego agrícola pero es una zona apta para el baño y la pesca. Al igual que sucede en Isla Margarita, cuenta con un área recreativa con merenderos y zonas de acampada. Está a una hora y media de la capital y es una de las zonas más frescas de Sevilla para los días en los que el calor aprieta.