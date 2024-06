Cinco razones para visitar los Reales Alcázares si vienes a Sevilla

Los Reales Alcázares de Sevilla se conforman como uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de la ciudad de Sevilla junto a otros como la Catedral, la Giralda o la Casa de Pilatos. Ha sido escenario de producciones cinematográficas, en sus jardines tienen lugar diversas actividades culturales y sus paredes esconden una larga historia.

Sin embargo, no todo el mundo conoce lo que hay detrás de sus muros y cuando se adentran encuentran unos palacios y unas zonas verdes de ensueño que muchos consideran el lugar más bello de la ciudad. Si eres de Sevilla y no has tenido la oportunidad de visitar el Alcázar o si eres de fuera y tienes programado pasar por la hispalense, aquí tienes cinco motivos para sacar una entrada y disfrutar de este monumento.

La historia que hay detrás

El terreno sobre el que se levanta el Alcázar de Sevilla ya estuvo ocupado, en épocas pasadas, por romanos y visigodos que construyeron sobre ellos algunos templos. Posteriormente se asentarían sobre esta zona los reyes árabes y, más tarde, los cristianos.

Durante las excavaciones arqueológicas en el espacio que ocupa el Patio de Banderas aparecieron fragmentos de vasijas de final del Calcolítico, con fechas probables entre 2100 y 1900 a. C. ligado a yacimientos de Valencina de la Concepción.

El palacio original se levantó en la Alta Edad Media mientras que el conjunto del Alcázar es fruto de la unión de varios recintos palatinos de épocas diversas. El más antiguo es de mediados o finales del siglo XI, correspondiente a la zona del actual Patio de Banderas. Este estuvo ampliándose y reformándose hasta el siglo XV, cuando se instalan en él los Reyes Católicos.

Todo ello ha dado lugar a que se conserven algunos vestigios de arte islámico y, de la etapa posterior a la conquista castellana, un espacio palaciego mudéjar y otro de estilo gótico. En reformas posteriores se añadieron elementos renacentistas, manieristas y barrocos.

Jardines de ensueño

Los jardines que culminan la zona palaciega del Alcázar son los más antiguos de Sevilla. Se trata de un conjunto de zonas verdes que separan las diferentes edificaciones de los Reales Alcázares y que conforman las zonas de ocio y descanso de la vida en el palacio.

A lo largo de su historia han sufrido muchos cambios, pero conservan la esencia de antaño con diversas zonas en sombra, muchas fuentes para refrescar las estancias, un laberinto y algún que otro secreto, como su órgano de agua.

Su arquitectura

Más allá de la belleza de sus construcciones y sus acabados con diferentes molduras y azulejos, arquitectónicamente el Alcázar es una joya porque en él se integran todas las culturas que han forjado la ciudad de Sevilla.

Fue ideado en la Alta Edad Media por Abderramán III. El califa omeya mandó construir, en el año 913, un nuevo centro de gobierno. Al palacio de gobierno se le añadiría, ya en el siglo X, el Alcázar Nuevo de los abbadíes, que completarían los almohades en el siglo XII con nuevas edificaciones.

Tras la conquista cristiana de la ciudad en el siglo XIII, los cristianos continuaron la edificación con nuevos palacios y estancias, en una mezcla original de estilos arquitectónicos que es el más claro reflejo de toda esa integración de culturas.

Escenario de cine y cultura

Por todos estos motivos, a partir del año 1958 los Reales Alcázares de Sevilla han sido escenario de algunas producciones cinematográficas muy conocidas.

Una de ellas es la película Lawrence de Arabia, filmada en el año 1962 y dirigida por David Lean. Está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine.

El director Ridley Scott también ha escogido al Alcázar como escenario para dos de sus películas y en lo que a series se refiere, ha aparecido en la famosa producción Juego de Tronos.

Además de ser escenario de películas y series, en el Alcázar también tienen lugar multitud de actividades culturales, especialmente durante los meses estivales. Entre ellas destacan las Noches en los Jardines del Alcázar, un ciclo musical que tiene lugar en la zona ajardinada y en el que interpretan sus piezas de diferentes grupos del panorama internacional que tienen diferentes estilos musicales: flamenco, jazz, música tradicional gallega, etc.

Además, el Alcázar colabora en la publicación y elaboración de libros y artículos para la divulgación de su historia y legado.

Palacio Real más antiguo de Europa

El Real Alcázar de Sevilla es el palacio real en activo más antiguo de Europa. Desde la época musulmana a la actualidad, el Alcázar ha sido residencia de los numerosos reyes que han habitado la ciudad hasta haberse convertido hoy en la de los Reyes de España.

Además, el Alcázar ha sido escenario de múltiples acontencimientos de la corona española. En su techo han nacido príncipes e incluso se han firmado tratados de paz.

El último acontecimiento sucedido en el Alcázar relacionado con la Monarquía tuvo lugar en 1995, cuando se celebró el almuerzo de la boda de la infanta Elena de Borbón, primogénita del rey Juan Carlos I, Rey Emérito de España.

Patrimonio de la Humanidad

En el año 1987, la UNESCO declaró como monumento Patrimonio de la Humanidad al Real Alcázar de Sevilla como reconocimiento de su valor histórico, artístico y cultural.

La lista de monumentos y espacios Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial está formada por algo más de 1000 lugares en el mundo con una importancia cultural o natural excepcional. En España hay 47 lugares con esta distinción, siendo el tercer país con más sitios declarados de esta forma. Gracias a esta distinción, estos lugares gozan de una protección especial para garantizar su conservación.