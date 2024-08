Planes por menos de 5 euros para este fin de semana de agosto en Sevilla

Este fin de semana la capital trae algunos planes que se pueden hacer tanto al aire libre como en sitios cerrados, algunos de ellos muy propios del verano como conciertos en casas palacio o una noche de cine de verano.

Homenaje al Rock andaluz

El municipio sevillano de Bormujos celebra un homenaje al rock andaluz con un espectáculo producido y dirigido por el guitarrista malagueño Juan Delola, que revisará las canciones más representantivas de los principales grupos de rock andaluz de finales de los 70, desde una perpectiva actual. El evento tendrá lugar el viernes, 9 de agosto, a las 23:00 horas, en el Parque de las Portadas de Bormujos. Se trata de una ocasión perfecta para disfrutar de una agradable noche de verano con el mejor ambiente.

Folklore y folk en el Palacio de los Marqueses de la Algaba

El Palacio Marqueses de la Algaba celebra sus tradicionales Noches de Verano con el concierto de Clara Campos y Mario Loi, que abordará un repertorio de músicas étnicas de diversos estilos en su programa Mi querencia.

Este año, el evento se amplía de manera significativa, incrementando en más de un tercio el número de actuaciones respecto a 2023, con un total de 22 noches mágicas de música que tendrán lugar los miércoles, jueves y viernes, desde el 18 de julio hasta el 5 de septiembre. Este concierto tendrá lugar hoy, viernes, 9 de agosto, a las 21:30 horas. El evento es gratuito hasta completar aforo.

Cine de verano Civil War

El cine de verano del patio de la Diputación de Sevilla proyectará esta noche la película Civil War, del director Alex Garland.

En un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su misión: llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de los Estados Unidos.

La película podrá verse hoy, 9 de agosto, a las 21:15 horas. El precio de la entrada es de 4,50 euros.

Taller para niños en CaixaForum

En este taller pensado para los más pequeños de la casa, se convierten las estructuras de madera del artefacto en un collage que va tomando la forma de una casa-objeto. Bajo la inspiración en la película de los arquitectos Ray y Charles Eames, House: After five years of living (1955), se descubre que una casa tiene una doble forma: actúa como contenedor y como contenido. De esta manera, jugando con los bloques geométricos, se exploran los conceptos de espacio, volumen, forma y color.

Los participantes pueden activar todas las piezas que componen el artefacto y reinventar con sus propuestas el concepto de casa y sus infinitas posibilidades.

El taller se podrá hacer de miércoles a domingo hasta el próximo 1 de septiembre en horario de 11:30 a 14:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo en el espacio CaixaForum de Sevilla.