Planes irresistibles para el fin de semana previo a la Navidad en Sevilla: zambombas, teatro, danza y mucho más

Este fin de semana Sevilla amplía su oferta de ocio de cara a la Navidad con multitud de planes que abarcan desde propuestas culturales como teatro o danza hasta espectáculos orientados a la celebración de las fiestas, como las zambombas que se celebran en diferentes puntos de la ciudad o la inauguración de proyecciones de cara a estas fechas. Estos son algunos de los eventos que se sucederán en la hispalense a lo largo del fin de semana:

Videomapping en Nervión Plaza

El centro comercial Nervión Plaza da la bienvenida a la Navidad con la inauguración de su programación navideña este 19 de diciembre, con un evento gratuito que consistirá en la

Este viernes, la plaza central del centro comercial se proyectará un videomapping navideño proyección del videomapping "La luz que compartimos" y que se reflejará sobre la fachada del propio edificio, acompañado por la voz de Manu Tenorio en un espectáculo que combina música, tecnología y mucho espíritu navideño. La experiencia se podrá disfrutar a las 19:00 horas y estará disponible hasta el próximo 4 de enero.

Danza en el Teatro Central

‘BREL’, la nueva creación de la coreógrafa y bailarina belga Anne Teresa De Keersmaeker junto al joven intérprete Solal Mariotte, es un espectáculo que explora la música y la narrativa de Jacques Brel a través del movimiento. La obra forma parte de la línea de investigación de De Keersmaeker sobre la “coreografía de canciones”, en la que las melodías, los estados de ánimo y los gestos de la chanson se traducen al lenguaje corporal contemporáneo.

Este proyecto plantea un diálogo entre generaciones y perspectivas coreográficas, abordando los desafíos de interpretar y compartir el escenario con la música de Brel, cuyas canciones densas, poéticas y emocionalmente intensas atraviesan el tiempo y resuenan de manera distinta en la actualidad. El espectáculo se podrá ver los días 19 y 20 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro Central. El precio de las entradas es de 23 euros.

Musical Oh! Diosas en Teatro La Fundición

Teatro La Fundición Teatro acoge el musical OH! DIOSAS, el nuevo espectáculo de Roma Calderón, bailarina de Cabaret, que podrá verse entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, con una propuesta dirigida al público adulto que combina música, mitología, tecnología y reflexión en un formato escénico singular.

El espectáculo plantea al público una pregunta inicial sobre su afinidad con diosas griegas como Atenea o Artemisa y, a partir de ahí, construye una experiencia concebida como un ritual contemporáneo. La propuesta se desarrolla en forma de concierto de música disco, donde lo divino y lo actual dialogan a través de luces, ritmos y proyecciones generadas con el apoyo de la inteligencia artificial.

OH! DIOSAS es una fiesta escénica y, al mismo tiempo, una experiencia inmersiva que propone una vivencia mística y transformadora. La música disco actúa como vehículo para una noche de baile, euforia y conexión, en la que el público participa activamente de un recorrido emocional y visual cargado de significado. Se podrá ver en Teatro La fundición a las 20:00 horas. El precio de la entrada es de 20 euros.

Comedia en Cartuja Center CITE

El espacio Cartuja Center CITE acogerá la representación de la comedia En Sevilla hay que morí, que tiene por protagonistas a laspatronas de Sevilla, Santa Justa y Santa Rufina, quienes fueron martirizadas en el año 287 d.C. por orden de Diogeniano, el prefecto de la ciudad.

Dos mil años después la imagen de estas mujeres vuelve a la hispalense con una misión inesperada: reclamar reconocimiento y protagonismo que sienten olvidado por los sevillanos. Entre sus demandas se en la de participar en procesión durante “La Madrugá” de la Semana Santa de Sevilla, para lo cual han organizado un crowdfunding y una recogida de firmas que planean presentar ante las más altas instancias del Vaticano.

Esta divertida comedia nos acerca a la historia de Justa y Rufina y a las pruebas y torturas que sufrieron, pero lo hace a través de dos personajes que trascienden el tiempo y la época en la que vivieron, dos hermanas que viajan por la historia, empatizan con el mundo actual y reclaman ser incluidas y reconocidas dentro de él de manera lúdica y entretenida. Se podrá ver del 19 al 21 de diciembre, a las 20:30 horas (el día 21 a las 19:00 horas). Hay entradas desde 14 euros.

Zambomba en Teatro Flamenco Sevilla

La Zambomba Flamenca convierte el escenario del teatro en un salón familiar para que el público pueda experimentar una celebración navideña flamenca. En el escenario, villancicos interpretados al estilo flamenco se unirán al vuelo de mantones y estolas, en una atmósfera que evoca la alegría y el enjuto de las reuniones familiares en las que el cante y el compás son protagonistas.

El elenco estará formado por nuestros artistas, Álvaro Mora a la guitarra; Javier Teruel a la percursión; Ana Polanco y Alberto Sellés, Anabel Rivera (viernes), Victor Carrasco (sábado) y Samara Montañez (domingo) al cante; y Julia Acosta, Carmen Moreno y Ana Salazar acompañarán los coros. Este espectáculo contará con la participación especial del maestro Enrique Pantoja, artista reconocido en el ámbito flamenco, quien aportará su presencia y experiencia a esta propuesta que busca conectar con la tradición y la cercanía de la Navidad en Andalucía.

Se podrá ver en el Teatro Flamenco de Sevilla, del 19 al 21 de diciembre, en tres únicas funciones: el viernes 22:15 horas, sábado a las 13:00 horas y domingo a las 13:00 horas. El precio de la entrada es de 20 euros.