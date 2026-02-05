Teatro, espectáculos infantiles, taller de ilustración y más: Planes para sobrevivir al mal tiempo este fin de semana en Sevilla

El fin de semana llega a la ciudad cargado de fuertes precipitaciones y un viento intenso que hace que pasar tiempo libre fuera de casa se convierta en todo un reto. Sin embargo, para quienes quieran hacer un plan diferente a pesar del mal tiempo, la capital andaluza tiene algunas citas programadas para seguir disfrutando del fin de semana del 6 al 8 de febrero.

Comedia Sin cita previa

La Sala Cero acogerá la comedia Sin Cita Previa, en la que Mauricio acude a una oficina del INSS para regularizar su vida laboral tras haber vivido un tiempo en el extranjero. Después de innumerables intentos para conseguir una cita —por Internet, por teléfono, programando alarmas a medianoche y sufriendo por no quedarse dormido esperando las 23:59— descubre que resulta imposible: no hay citas disponibles en ningún distrito de la ciudad. Ante esta situación, decide acudir directamente a la oficina y tratar de que lo atiendan.

Sin cita previa, la atención es imposible. Pero, debido a un error administrativo, Mauricio se ve atrapado en una maraña burocrática que lo llevará a vivir situaciones descabelladas y cómicas, recordándonos que a veces la realidad supera a la ficción. En esta oficina, sabes cuándo entras, pero nunca cuándo vas a salir.

Esta comedia se podrá ver hasta el próximo 8 de febrero, en dos horarios: a las 19:30 horas y a las 20:30 horas. El precio de las entradas oscila entre 11 y 22 euros.

Comedia La pícara de Cervantes

En el marco del festival Festivalada, La Pícara de Cervantes, a través de los versos del autor del Quijote, narra su azarosa vida repleta de aventuras y desventuras, incluyendo romances apasionados, celos ardientes, fugas audaces y robos ingeniosos. En esencia, se trata de un relato de supervivencia contado con un tono satírico que promete entretener y deleitar al público. La obra también refleja aspectos de la naturaleza humana que permanecen inalterables a través del tiempo. Se podrá ver el viernes, 6 de febrero, a las 19:00 horas, en el Teatro TNT Atalaya.

Espectáculo Diverty Show – Las Guerreras (K-Pop)

El sábado, 7 de febrero, el Teatro Municipal de Salteras acogerá, a las 18:00 horas, el espectáculo Diverty Show – Las Guerreras (K-Pop), un show cargado de energía, ritmo y coreografías espectaculares que traerá al Aljarafe la estética y los sonidos que han revolucionado la música mundial. Una propuesta pensada para hacer vibrar tanto a fans del género como a familias que busquen un plan de ocio dinámico y diferente, con una puesta en escena potente y muy visual.

Se trata de un evento de acceso libre, pero es necesario adquirir previamente las invitaciones, ya que el aforo es limitado. El reparto de estas tendrá lugar desde el martes 3 de febrero por la mañana, en las dependencias del Ayuntamiento de Salteras, y por la tarde, en la Biblioteca Municipal. Se recomienda acudir con antelación, puesto que este tipo de espectáculos suele generar una gran expectación en la comarca.

Taller de ilustración científica de insectos

El espacio CaixaForum de Sevilla acogerá este taller el viernes, 6 de febrero, a las 18:00 horas, que permitirá descubrir los roles de los insectos y aprender a capturar su belleza y anatomía de forma rigurosa. Se hablará de la importancia del dibujo científico y su necesidad en la actualidad para continuar con una breve introducción a la biología y a la anatomía de los insectos, donde un profesional de la ilustración científica compartirá su conocimiento sobre la diversidad de formas, colores y características de estos pequeños seres.

En la segunda parte los interesados aprenderán las claves para dibujar una libélula de manera rigurosa con la técnica del punteado. Se realizarán varios ejercicios que ayudarán a crear una lámina descriptiva de la especie. La entomología es la ciencia que se encarga del estudio de los insectos en su amplio espectro. El taller tiene un coste de 10 euros por persona.

Jornada de meditación y autoconocimiento para mujeres

El espacio YUG es Yoga acogerá este Círculo de Mujeres, un encuentro dedicado al autoconocimiento, a la reflexión y a la conexión con otras compañeras para compartir experiencias, emociones, inquietudes, retos y triunfos respaldada y comprendida por otras mujeres. Al mismo tiempo, el círculo permite expandir el conocimiento y sabiduría al escuchar y empatizar con las demás integrantes del círculo.

Mediante la conversación, la meditación, el movimiento del cuerpo y las dinámicas de autoconocimiento se teje entre todas un espacio de reflexión y aprendizaje en comunidad. La cita tendrá lugar el sábado, 7 de febrero, de 19:00 a 20:30 horas. El precio de la actividad es de 15 euros por persona. Las plazas son limitadas por lo que es conveniente hacer la reserva con suficiente tiempo.