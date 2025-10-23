Planes irresistibles, algunos de ellos gratuitos, para disfrutar del fin de semana en Sevilla

A pesar de la llegada del otoño las temperaturas veraniegas parecen haberse quedado en Sevilla para ofrecer días de calor y mucho sol con pocas precipitaciones. Si bien es cierto que las predicciones para el fin de semana del 24 al 26 de octubre hablan de algo de lluvia, la ciudad hispalense estará repleta de planes durante el viernes, sábado y domingo para todos los gustos y para el público tanto adulto como más joven, algunos de ellos completamente gratuitos.

Comedia Feliz día

La compañía Sutottos representa esta comedia en el Teatro La Fundición del 24 al 26 de octubre a las 20:00 horas (el domingo a las 19:00 horas) con entradas desde los 8 euros.

La obra narra la vida de dos hermanos mellizos que conviven con su madre, con quien mantienen un vínculo excesivamente edípico. La trama se centra en la preparación de su cumpleaños número cuarenta, un día que debería ser de máxima felicidad. A medida que esperan la llegada de los invitados, los espectadores son testigos de los constantes intentos de los hermanos por alcanzar la alegría y del fracaso reiterado en sus esfuerzos.

La pieza se adentra en la complejidad de las relaciones familiares, la obsesión por la perfección y la dificultad de encontrar satisfacción personal incluso en los momentos que deberían ser más felices. Con un tono que combina el humor y la ironía con la reflexión sobre la dependencia afectiva y los lazos familiares, la obra plantea preguntas sobre la identidad, la felicidad y el peso del pasado en la vida adulta, mostrando la lucha por encontrar equilibrio en medio del caos emocional.

Exposición Pequeñas miradas

El espacio Triana es Arte acoge la muestra Pequeñas miradas, formada por más de 60 acuarelas en pequeño formato con artistas de España y del extranjero. Esta exposición de acceso completamente gratuito permitirá no solo disfrutar de las pinturas sino también adquirir las obras que se deseen. La muestra se podrá ver del 11 al 31 de octubre en horario de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. Los domingos el horario es de 11:00 a 15 horas mientras que los lunes el espacio permanece cerrado.

Cine en el CICUS

El Cicus acogerá la representación del drama Alucarda, la hija de las tinieblas. La historia de Alucarda, influida por el clima malsano y perverso de las obras de Sade. Su protagonista, Justine (nombre, precisamente, de una de las obras más famosas del marqués), vive en un monasterio y recibirá la influencia terrible de la bruja Alucarda. Dirigida por Juan López Moctezuma, colaborador habitual de Alejandro Jodorowsky, es una de las películas que el director Guillermo del Toro cita como uno de sus referentes y títulos favoritos.

La película se podrá ver el viernes, 24 de octubre, a las 19:00 horas con entrada libre mediante invitación. Esta se puede conseguir a través de la página web del CICUS.

Teatro para niños Viaje por las estrellas

Educo-Música llevará a cabo la representación teatral Viaje por las estrellas, un espectáculo dirigido a la infancia y a las familias que invita a explorar la imaginación y la creatividad a través del juego y la observación del entorno. La propuesta cuestiona lo cotidiano: ¿Es el rojo, solo un color? ¿Es una botella, solo una botella? En ocasiones, nos olvidamos de lo que nos rodea, de las riquezas que nos ofrece el mundo. Solo debemos pararnos a observar, y… ¡Jugar! ‘Viaje por las estrellas’ es una oportunidad para recorrer todos los rincones de nuestra imaginación, fomentar la creatividad, desarrollar las emociones… ¿Subes a nuestro cohete estelar? Cierra los ojos, piensa en tus sueños, y… Agárrate fuerte ¡que despegamos!

La obra de teatro se podrá ver el sábado y el domingo, 25 y 26 de octubre, a las 20:00 horas en el teatro La Fundición. Hay entradas desde 13 euros.

Día Internacional de las Bibliotecas

El Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía celebrará el Día Internación de las Bibliotecas el 24 de octubre con la actividad Lectura abierta. La propuesta combina lectura y teatro en un encuentro participativo donde los asistentes podrán seleccionar un libro de teatro para leer durante 20 minutos en silencio en la capilla. Tras este tiempo tendrán la oportunidad de compartir sus impresiones en el patio durante 15 minutos y antes de una segunda sesión de lectura de 30 minutos. Al finalizar, los participantes podrán dejar una reseña en el catálogo del Centro, difundiendo sus reflexiones sobre la obra. El horario de esta actividad será de 12:00 a 13:15 horas.