Todos los planes para esta Navidad en Sevilla: Actividades barrio a barrio

Sevilla/Encendidas las luces, inaugurada la Navidad.

Todo está listo para que las agendas se carguen de planes de todo tipo, y algunos de los más atractivos estas fechas tienen que ver precisamente con la temática navideña.

Aunque el puente de la Inmaculada de 2024 está marcado por la procesión Magna de Sevilla, que clausura el el II Congreso de Piedad Popular, son muchas las opciones que pueden hacerse, lejos de las multitudes a lo largo y ancho de todos los barrios de la ciudad.

Cuento de Navidad en la Cartuja

El Pabellón de la Navegación acoge una adaptación de 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens.

Se trata de una peculiar versión para toda la familia que se puede disfrutar hasta el 6 de enero.

La actividad tiene dos partes: una primera visita de 30 minutos a una zona de juegos interactiva, que incluye una montaña rusa virtual con gafas de VR (realidad virtual), videojuegos y áreas para colorear, seguida de la proyección del 'Cuento de Navidad', que dura 20 minutos.

Hay sesiones escolares, que se llevarán a cabo hasta el 20 de diciembre de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 horas, y que se pueden reservar a través del correo reservasgrupos@eventspro.es; o del teléfono 615 874 259.

Para el público en general, el espectáculo estará abierto de 14:30 a 21:00 horas de lunes a viernes hasta esa fecha. A partir del 21 de diciembre el horario será de 9,30 a 21,00 horas entre semana, con funciones cada media hora.

En cuanto a los fines de semana y festivos, el horario será de 90:30 a 22:00 horas.

Es recomendable llegar media hora antes del inicio del pase para disfrutar de la zona de juegos.

Un espacio que, del 19 al 23 de diciembre, contará con el Elfo Travieso y, del 1 al 4 de enero, con el Cartero Real, para recoger las cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos de Oriente, respectivamente.

Música y belenes en Casco Antiguo

Javier Pereira & Jorge Núñez ofrecen un concierto en el Palacio de Maqueses de la Algaba el miércoles 11 de diciembre a las 19:00 de la tarde.

Al día siguiente la música continúa con Carmina Terrarum en la misma ubicación a las 19:00 de la tarde.

Además de música, hasta el 5 de enero se concentran en este distrito numerosos belenes que ya han sido inaugurado durante estos días.

Zambombas en Triana y los Remedios

Concurso de campanilleros y belenes: Es una de las opciones para quien apueste por la música, y se trata del concurso que este año ha convocado el Distrito municipal.

Te puedes presentar hasta el 12 de diciembre si tu fuerte es uno de estos dos artes, y el premio está valorado en 900 euros.

Por su parte, la música también llega hasta Triana en "Música del Medievo", dado que el 11 diciembre la Iglesia de San Jacinto acoge música del Medievo a cargo de ARTEFACTUM, a las 21:00 horas.

Que no se diga que los viernes 13 dan mala suerte, porque en Triana no va a ocurir nada que no tenga que con más música.

En concreto, se celebra en la Iglesia de San Jacinto una auténtica Zambomba de Triana: villancicos tradicionales de toda la vida para disfrutar del espíritu navideño al más puro estilo trianero.

Igualmente, en los Remedios se espera el 13 el espectáculo “Zambomba y Quejío” a las 16:00 h. en el Teatro Los Remedios.

Además, la Zambomba de Alicia Gil, a las 20:00 en el IES Politécnico, y la actuación Milistriles Hispalensis, a las 12:00 horas del sábado 14 de diciembre, también en el IES Politécnico.

Bellavista

La Zambomba de Triana también llega a al Centro Cívico Bellavista el martes 10 de diciembre a las 19:00 de la tarde; mientras que el miércoles 11 habrá más música en el mismo lugar, con la actuación del Lovis G Cuartet.

El distrito La Palmera-Bellavista no se queda ahí porque están previstas multitud de propuestas navideñas, desde carteros reales hasta la propia cabalgata que el distrito tiene más que instaurada en su calendario de Navidad.

Zambombas y carteros reales en Cerro Amate

El barrio del Cerro del Águila, y todo el conjunto del distrito ya han inaugurado el el Belén que han realizado los alumnos del taller sociocultural de belenismo en la sede del Distrito Cerro-Amate.

Se puede visitar en la avenida San Juan de la Cruz s/n; y se suma a la propuesta musical de todo el mes de diciembre.

El jueves 12 de diciembre, Vicky Luna e Ismael Sánchez ponen el toque musical en el Centro Cívico Su Eminencia, a las 19:00 de la tarde.

El viernes será el turno de Carmina Terrarum, en el Centro Cívico del Cerro del Águila a las 19:00 horas.

Porvenir y el Tiro de Línea

El distrito Sur también celebra la Navidad por todo lo alto, y disfruta de sus chocolatadas y zambombas durante estas fechas.

Desde la entrega de premios por el concurso de postales navideñas hasta todo tipo de actuaciones musicales.

El sábado 14 de diciembre se espera que el gran Cartero Real llegue al Parque de María Luisa a las 16:00 horas de la tarde con una amplia programación infantil; mientras que al día siguiente habrá una actividad especial con el Mercado de las Flores, entre la calle Juan Pablos y Valparaíso.

Polígono Sur y la Oliva

Del mismo modo, la barriada de la Oliva tiene preparado nada menos que un cañón de nieve para recibir a su Papa Noel particular el viernes 20 de diciembre.

Chocolatada en Alcosa y Torreblanca

La zona este de la ciudad no se queda atrás en cuanto a planes navideños, porque desde este viernes 6 de diciembre se celebran, y durante varios días, chocolatadas en varios puntos del distrito.

Estos barrios no se quedan sin sus particulares Heraldos Reales los días próximos a los Reyes Magos, y sin las ya tradicionales cabalgatas de Reyes Magos en Torreblanca, Alcosa, Sevilla Este y Entrepuentes, el día 6 de enero.

Está previsto que se celebren todo tipo de eventos relacionados con la Navidad, como las chocolatadas, plazas de Navidad, zambombas tal y como describe el propio distrito, así como mercadillos artesanales de apoyo al comercio local y de barrio.