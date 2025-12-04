Seis planes para pasar un puente de la Inmaculada increíble y muy divertido en Sevilla capital

Este año el famoso puente de diciembre, el de la Inmaculada, deja un sabor agridulce después de que uno de los festivos caiga en sábado, por lo que son muchas las familias que han decidido quedarse cerca de casa y hacer planes por la ciudad aprovechando que el lunes no trabajan.

Para quienes quieran disfrutar de la cultura, el arte y la Navidad a lo largo de este peculiar puente, la hispalense tiene preparada una amplia oferta para todos los gustos que va desde exposiciones hasta obras de teatro, conciertos e incluso un mercado navideño. Estos son algunos de los planes que puedes hacer en Sevilla del 5 al 8 de diciembre:

Mercado navideño

Desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, la zona del Paseo del Cristina y la Plaza Nueva albergarán un mercado navideño que ya es una cita tradicional en la ciudad. Se trata de un mercado al aire libre en el que se pueden encontrar diferentes creaciones artesanas, belenes típicos de Sevilla, dulces propios de estas fechas e incluso actuaciones musicales en vivo. La zona del Cristina estará integrada por 52 expositores, 50 de los cuales están ocupados por talleres artesanos de Sevilla capital y la provincia, nacionales e internacionales.

Comedia Estoy rara

La Sala Cero de Sevilla acogerá la representación de la comedia Estoy rara, un espectáculo de sketches cómicos en clave de ironía donde la compañía Las Raras trata de concienciar, a través del humor, sobre temas tan importantes como el empoderamiento, la igualdad y, sobre todo, la incapacidad del ser humano para ser feliz. De esta manera, Las Raras interpretan y parodian el espejo de una sociedad enferma a través de una comedia divertida con un texto provocador, irónico y con un toque de humor negro. La obra podrá verde del 4 al 7 de diciembre, en dos horarios (21:30 y 22:30 horas). El precio de las entradas oscila entre 14 y 18 euros.

Teatro La violación de Lucrecia

Las bases sobre las que se asienta esta obra tiene su origen en un suceso histórico ocurrido en Roma 500 años a. de C. y descrito tanto por Ovido como por Tito Livio: la violación de una dama romana llamada Lucrecia por parte del príncipe Tarquino. La pieza teatral que presenta Teatro Clásico de Sevilla y que será representada en el teatro La Fundición se centra en el poema La violación de Lucrecia de William Shakespeare (1594).

En torno a él Alfonso Zurro ha escrito y desarrollado una dramaturgia muy especial. Primero para articularlo como monólogo femenino. Y después, abrirlo en varias líneas dramáticas que amplíen el hecho histórico y nos lo acerquen hasta nuestros días. El tono, la economía expresiva, la firmeza del perfil del personaje, la pulcritud del lenguaje, el dolor físico y emocional de Lucrecia… todo ello, se condensa en esta pieza que describe con claridad lo que es el uso de la fuerza, el dominio y la humillación sistémica de la violación como arma machista contra la mujer.

La obra se podrá ver en Teatro La Fundición, de jueves a domingo, del 4 al 14 de diciembre, a las 20:00 horas. Los domingos la función se adelantará a las 19:00 horas. Hay entradas desde 8 euros.

Concierto de gospel en Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol acogerá el concierto de gospel de Rebeca Rods &Black Light Gospel Choir, que se ha consagrado como uno de los mejores coros del panorama nacional desde hace más de una década bajo la dirección Rebeca Rods. Sería su décimo año sin faltar a la cita en Sevilla con repertorio renovado compuesto por temas clásicos y contemporáneos con una connotación especialmente enfocada a la Navidad. El concierto tendrá lugar el viernes, 5 de diciembre, a las 20:00 horas. El precio de la entrada es de 10 euros y se puede comprar a través de su web o en la taquilla física de la fundación.

Exposición Fuera de marco

El espacio CaixaForum de Sevilla acogerá esta exposición en la que dos obras audiovisuales de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa” interpretan las pinturas negras de Goya y La ronda de noche de Rembrandt.

Rineke Dijkstra y Philippe Parreno ofrecen una aproximación distinta a estas obras. Su exposición conjunta responde a una mirada al arte del pasado a partir de la interacción con el público. Night Watching, de Rineke Dijkstra, es una videoinstalación que registra los comentarios de diferentes personas mientras observan La ronda de noche de Rembrandt, sin que lleguemos a verla nunca. Hay quien vincula dicha pintura con su propia vida o la examina en el contexto histórico del arte. Por otro lado, la película inmersiva La quinta del sordo, de Philippe Parreno, nos lleva a la casa en la que Goya creó sus pinturas negras, recreando un espacio que ya no existe.

La exposición se podrá visitar del 5 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026, de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. El precio de la entrada es de 6 euros.

Teatro para toda la familia El maravilloso mundo de Oz

El teatro TNT de Sevilla acogerá este fin de semana la representación de la obra El maravilloso mundo de Oz, un espectáculo musical basado en la obra original de Lyman Frank Baum, repleta de canciones, personajes fantásticos, magia y diversión.

El espectáculo cuenta la sorprendente aventura de Dorothy, una chica de 14 años que vive en una granja con sus tíos en Kansas, y que es llevada por un tornado a un maravilloso mundo, donde se encontrará con enemigos y amigos que la acompañaran en un viaje sorprendente en busca del maravilloso Mago de Oz. El espectáculo trata de conservar la verdadera esencia de la historia que el autor escribió, mostrando partes inéditas que no se cuentan en otras versiones, como la verdadera historia del hombre de hojalata o por qué ciudad esmeralda es verde.

La obra se podrá ver los días 6 y 7 de diciembre a las 18:00 horas. La venta de entradas está disponible a través de la web del teatro y tienen un precio de 13 a 15 euros por persona.