Planes irresistibles en Sevilla para el último fin de semana del año: exposiciones, espectáculos de magia y más

El mes de diciembre transforma Sevilla en un escenario donde se combina su habitual vitalidad con un ambiente especial marcado por la Navidad, los mercadillos, los espectáculos callejeros y un sinfín de propuestas dedicadas a estas fechas y dirigidas a todos los públicos. Pasear por el centro histórico y disfrutar de su alumbrado, saborear la gastronomía de temporada o descubrir propuestas familiares y de ocio nocturno convierten cada fin de semana en un lugar perfecto para disfrutar durante estas fechas.

Con la llegada del último fin de semana del año, Sevilla despliega una agenda repleta de actividades que van desde eventos culturales hasta experiencias al aire libre y planes pensados para los más pequeños con el objetivo de despedir el 2025 por todo lo alto. Estas son algunas de las actividades que se podrán hacer en la ciudad del 26 al 28 de diciembre:

Exposición Ellas en la ciudad

Desde el pasado 18 de diciembre de 2025 y hasta el próximo 20 de febrero de 2026, la sala Casajús del CICUS acogerá la exposición Ellas en la ciudad, acerca del documental que lleva el mismo nombre y que está dirigido por la arquitecta y urbanista Reyes Gallegos y ambientado en Sevilla. La pieza, exhibida en CICUS dentro del marco de Directed by Women y aglutinadora de las jornadas Ellas en la ciudad, se centra en la generación de mujeres que pobló y dio vida a los barrios periféricos de Sevilla construidos en la década de los años setenta. La entrada para disfrutar de la exposición es libre y gratuita y esta se podrá visitar de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas (viernes hasta las 19:45 horas).

Música electrónica en Sala X

Urban Native vuelve en plena Navidad con un especial dedicado a sus orígenes en la Sala X: el drum & breaks. Este viernes, 26 de diciembre, esta sala sevillana acogerá esta cita con Ada, Vyt como cabeza de cartel, un auténtico referente del breakbeat, conocido por su técnica en cabina, la calidad de su selección musical y la energía que transmite en cada sesión. Lo acompañarán Dolt, Lexx, Groovy, Louma, Kamel y Gembrandt, seis talentos con un sonido underground que harán vibrar la sala de principio a fin. Ritmo, unión y vibra de familia definen esta cita imprescindible: Urban Native & Friends. Hay entradas desde 8 euros.

No me pises que llevo chanclas en Sala Malandar

La sala Malandar acogerá el concierto de la banda sevillana “No Me Pises Que Llevo Chanclas”, con más de 35 años de trayectoria, fundadora de un estilo propio llamado agropop, que mezcla pop, rock, reggae y flamenco con letras desenfadadas e improvisación. En sus conciertos, como los que han ofrecido en la Sala Malandar, generan un ambiente de fiesta y complicidad con el público, con energía, humor y canciones clásicas de su repertorio.

Para su 35º aniversario, celebran con una gira que incluye actuaciones simbólicas, demostrando que su música sigue viva y conecta con varias generaciones. La propuesta tendrá lugar el viernes, 26 de diciembre, a las 21:30 horas. El precio de la entrada es de 25 euros.

Espectáculo de magia en el Auditorio de la Cartuja

Déjà Vu es un espectáculo que juega con la percepción del tiempo y la memoria, donde el público se adentra en una experiencia que parece familiar pero imprevisible. A través de la magia, los recuerdos y las emociones, el show invita a cuestionar si lo que se vive es presente, pasado o ilusión. Cada instante está diseñado para sorprender y hacer sentir que ya has estado allí antes, despertando la sensación única del déjà vu. Al finalizar, los espectadores se quedan con una sola duda: ¿fue magia… o fue un recuerdo? Un viaje sensorial que combina misterio, asombro y emoción, donde cada función es tan inolvidable como única. Tendrá lugar el viernes, 26 de diciembre, a las 20:00 horas en el Auditorio de la Cartuja. Las entradas cuestan 28 euros.

Teatro infantil en Sala Cero

La compañía La Madeja Teatro interpretará la obra El cuarto rey mago, en la que Artabán, al igual que Melchor, Gaspar y Baltasar, descubre una brillante estrella en el cielo que anuncia el nacimiento de un niño muy especial. Emprende el camino llevando consigo tres regalos: un zafiro, un rubí y una perla. En su camino, Artabán se pierde y no puede llegar a su cita con los otros Reyes Magos. Sin embargo, por el camino encuentra a personas que necesitan su ayuda. A lo largo de su viaje, los espectadores acompañarán a Artabán en sus aventuras, aprendiendo sobre la importancia de la generosidad, la empatía y el verdadero significado de un regalo. La obra se podrá ver del 20 de diciembre al 4 de enero en la Sala Cero. El precio de la entrada es de 12 euros.