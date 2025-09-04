Presentada la nueva edición de Auténtica en Sevilla

La edición de este año de Auténtica en Sevilla se ha presentado en el Hotel Gran Meliá Colón en un acto conducido por Manuel Bueno, Director de Auténtica, que compartirá las líneas maestras del evento, y contará con la participación de Manuel Gómez, Secretario General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía; Angie Moreno, Delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, y Álvaro Guillén, Presidente de LANDALUZ.

Auténtica, que se ha consolidado como uno de los principales impulsores del cambio en la industria alimentaria, regresa a FIBES-Sevilla los días 15 y 16 de septiembre, reafirmando su enfoque en la sostenibilidad, la autenticidad y el valor del producto con origen mediterráneo. Así, Auténtica da un paso más en su propósito de impulsar una nueva consciencia social a través de los alimentos y bebidas, inspirando al sector a evolucionar sin perder sus raíces.

Un año más, Andalucía adquiere un papel protagonista en Auténtica, demostrando así su posición como región de referencia en agroalimentación, producto de calidad e innovación. Tierra de productos singulares y origen de algunas de las propuestas más reconocidas del panorama gourmet, FIBES-Sevilla será el epicentro donde se reunirán más de 300 firmas expositoras y 10.000 profesionales para descubrir las últimas tendencias y productos.

En el marco de Auténtica 2025, el Auténtica Congress tendrá un papel central. El foro dedicado al conocimiento y la innovación en torno a los alimentos premium contará con más de 150 conferencias y la participación de más de 250 expertos. Por este, pasarán chefs andaluces de la talla de Dani García (Grupo Dani García), Juanlu Fernández (LÚ, Cocina y Alma**), Benito Gómez (Bardal**), Marcos Granda (Skina**), Pedro Aguilera (Mesón Sabor Andaluz*), Juanjo Mesa (Radis*) o Pedro Sánchez (Bagá*), entre otros, quienes mostrarán la riqueza y diversidad de la cocina andaluza como estandarte del producto con origen mediterráneo.