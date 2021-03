La primavera más corta

Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia ha quedado del lado soviético y con una falsa democracia vigilada que termina por caer en 1948. Entretanto, se han fundado los famosos talleres de marionetas de los que saldrían sus mejores cineastas de animación como Tyrlova, Trnka o, más tarde, Svankmajer; también la Facultad de Arte cinematográfico (FEMU), que en unos años se convertiría en la escuela de la que saldrían los principales autores de esa nueva ola (Nova Vlná) destinada a cambiar durante unos años ese adusto y rígido rostro del realismo socialista que se había impuesto como modelo cinematográfico a seguir, un modelo en el que importaban más los ideales y las consignas colectivas que los personajes y en el que la propaganda y la pedagogía (del comunismo) primaban sobre cualquier otra circunstancia individual.

En los 50, el cine va abriendo en Checoslovaquia nuevos caminos de acceso a la modernidad y nuevos debates estéticos (del documental a la vanguardia), donde la sátira, las referencias al absurdo kafkiano o el humor negro se proponen como antídotos contra los uniformes del “socialismo de rostro humano” y el “cine de papá”. Ya en los 60, la FAMU será ese foco de resistencia cultural y generacional a las consignas de la censura, y su director, Okatar Vavra, el impulsor de una enseñanza libre que, atenta a la herencia neorrealista y los hallazgos formales y narrativos de los nuevos cines europeos, del free cinema a la nouvelle vague, iba a dar sus frutos inmediatos en un puñado de películas que conforman el núcleo de la efímera Nova Vlná, que apenas perduraría entre 1962 y finales de 1968, cuando la Primavera de Praga fue acallada por los tanques soviéticos y muchos de aquellos cineastas tuvieron que exiliarse, autocensurarse o replegarse hacia modelos consentidos por el régimen.

Son las películas de Vera Chytilova (Algo diferente, Las margaritas), Milos Forman (Concurso, Los amores de una rubia, Al fuego, bomberos), Jaromil Jires (La broma), Jiri Menzel (Trenes rigurosamente vigilados, Un verano caprichoso, Alondras en el alambre), Jan Kadar y Elmar Klos (ganadores de un Oscar por La tienda de la calle mayor), Jan Nemec (Diamantes en la noche), Eval Schorm (El regreso del hijo pródigo), Ivan Passer (Iluminación íntima), Pavel Jurácek (Joseph Killian) o Juraj Herz (El incinerador de cadáveres), cinco de las cuales (Las margaritas inauguraba el ciclo el pasado lunes 22) podrán verse a lo largo de este próximo mes de abril (días 3, 5, 17, 19 y 31) en Cicus en este interesante ciclo programado en colaboración con el Centro Checo y Filmoteca de Andalucía.

El controvertido caso del diputado Wesphael

El crimen no conoce fronteras y, en consecuencia, el true crime formateado tampoco. Desde Bélgica, llega a Netflix con hechuras globalizadas esta nueva serie destinada a desentrañar el controvertido ‘caso Wesphael’, ex-senador valón y principal sospechoso del asesinato de su esposa Véronique Pirotton en un hotel de la ciudad de Ostende en 2013.

A través de cinco episodios de poco más de media hora cada uno, los periodistas Pascal Vrebos y Georges Huercano despliegan el caso minuciosamente, entrevistan al acusado y principal sospechoso, también a testigos, familiares y amigos de la víctima, y aprovechan un jugoso material de archivo extraído de las cámaras de seguridad del hotel, los interrogatorios policiales y el juicio, celebrado en 2016, para sembrar la duda razonable a partir de la escurridiza versión del propio Bernard Wesphael, un tipo ciertamente extraño, narcisista, frío y manipulador que sostiene en todo momento su inocencia y la hipótesis del accidente cuando la lógica y el sentido común apuntan a lo contrario. Más allá de todo ello y del veredicto final, la serie deja entrever también la voracidad sensacionalista de los medios ante este tipo de casos, la zafia estigmatización de la víctima y el más que probable trato de favor recibido por Wesphael por parte del poder judicial y político.

'El secreto del libro de Kells' en Caixaforum

Ganadora del premio del público del Festival de Annecy y nominada a mejor película de animación en los Premios Oscar de 2010, El secreto del libro de Kells revelaba internacionalmente el talento del animador Tomm Moore, confirmado luego con las extraordinaria La canción del mar y la reciente Wolfwalkers. Un filme que se adentra en las leyendas tradicionales y el folclore irlandés para desplegar una original imaginería animada basada en el dibujo artesanal y en diseños no globalizados. En la Irlanda del siglo IX, el joven monje Brendan vive en la abadía fortificada de Kells. Con la ayuda de los otros monjes construyen una muralla para protegerse de los ataques de los vikingos, pero de pronto se le presenta un famoso maestro de tierras lejanas que posee un antiguo libro mágico inacabado.

La cinta se proyecta en Caixaforum el sábado 27 de marzo a las 16:30h. dentro del ciclo Cartoon Saloon.

El estreno de la semana: 'Nomadland'

A falta de otros títulos indudablemente mejores como First Cow, de Kelly Reichardt, o Never rarely sometimes always, de Eliza Hittman, Nomadland, el tercer largo de Chloé Zhao, se postula como la más seria candidata al Oscar de este año en el que el mejor cine norteamericano viene precisamente de sus márgenes. Un filme que mira a los marginados y desplazados de la sociedad del bienestar a través del periplo errante de una Frances McDormand que también parece candidata a ganar un nuevo premio de interpretación.