Próximas fechas de Electrolunch en Sevilla, la fiesta electrónica de acceso libre más grande de la ciudad
La organización del evento para toda la familia ha dado a conocer sus fechas confirmadas para el próximo año en Sevilla
La Royal Film Concert Orchestra actuará en Sevilla con temas de 'La guerra de las galaxias' o 'Harry Potter': fecha, ubicación y entradas
Planes irresistibles en Sevilla para el último fin de semana del año: exposiciones, espectáculos de magia y más
Electrolunch XXL, el mayor festival de música electrónica de Sevilla, acaba de dar a conocer cuáles serán sus próximas fechas confirmadas en la capital hispalense desde comienzos de año hasta la primavera, con un total de cuatro encuentros de febrero a mayo que están abiertos a todos los públicos y con entrada libre.
Estos eventos, que tienen lugar en el Parque de Magallanes, junto a Torre Sevilla, se caracterizan por contar con varios escenarios y Dj's invitados, por disponer de una zona dedicada a la gastronomía con varios foodtracks y por tener mercado de artesanía con artistas locales formado por diferentes expositores que incluyen ropa, complementos, cerámica, serigrafías o cosmética y un espacio dedicado a los más pequeños en los que se pueden hacer diferentes talleres y actividades, como pintacaras, para que junto a sus padres pasen un día en grande.
Fechas de Electrolunch XXL 2026 en Sevilla
Las fechas de Electrolunch XXL en el Parque de Magallanes de Sevilla son las siguientes:
- Sábado, 7 de febrero de 2026
- Sábado, 7 de marzo de 2026
- Sábado, 11 de abril de 2026
- Sábado, 9 de mayo de 2026
Acceso libre y gratuito
Una de las particularidades de Electrolunch es que se trata de un festival pensado para todos los públicos y con acceso libre que en ediciones anteriores ha estado operativo hasta las 17:00 horas. A partir de ese momento quien desee acceder al recinto en el que se organiza el encuentro podrá hacerlo adquiriendo los diferentes tipos de entradas que hay para ello.
Además, puesto que también pueden acudir menores de edad, la organización pone a disposición de las personas interesadas unas autorizaciones que aquellos que no vayan acompañados de sus padres, madres o tutores legales podrán llevar consigo para acceder al evento.
Electrolunch es un evento familiar pensado para que puedan ir tanto adultos como niños juntos a sus padres. Por este motivo, en esta ocasión el recinto contará con una Zona Kids que mejora su oferta con una gran variedad de actividades y talleres especialmente diseñados para los más pequeños de la casa. Este espacio cumple una doble función: por un lado, permite que todos los miembros de la familia disfruten del festival y, por otro, contribuye a la fijación emocional de la música, la cultura y el tiempo en compañía de la familia en los más pequeños.
El espacio está creado para que los padres e hijos puedan aprender cómo funciona una mesa de mezclas, disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos o descubrir nuevos talentos, y conocer las últimas tendencias de bailes urbanos mientras comparten tiempo en familia. El festival Electrolunch está organizado por Rocknrolla Producciones, en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por SO/Sotogrande Spa & Golf Resort
Contenido Patrocinado
Contenido ofrecido por Restalia