Odeón Plaza de Armas acogerá la proyección de la película 'Tardes de soledad' con una mesa redonda después de su visionado

El próximo sábado, 27 de septiembre, a las 11:00 horas, la sala 1 del cine Odeón Plaza de Armas acogerá la proyección de la película Tardes de Soledad (2024) del director Albert Serra junto a una mesa redonda a la que asistirán varias personalidades del mundo del toreo y la universidad.

A lo largo de la mañana y desde las 11:00 horas, los asistentes a la sala podrán disfrutar de la proyección de este largometraje para luego escuchar las reflexiones y el debate en torno al mismo, con preguntas como qué ha significado Tardes de Soledad en el panorama taurino, cinematográfico y cultural, por qué se produce un documental tan ambicioso sobre tauromaquia en estos tiempos o si la tauromaquia y lo universidad son entidades compatibles a día de hoy. Esta película formará parte, además, del ciclo de cine club universitario Antonio Cuadri, de la Facultad de Odontología, con el fin de acercar el espacio audiovisual a través de diferentes proyecciones a los contenidos científicos impartidos en el aula.

Ponentes de la mesa redonda

La mesa redonda que se celebrará tras la proyección de la película estará coordinada por Guillermo Machuca Portillo, que entre otros cargos es catedrático del Departamento de Estomatología de la Universidad de Sevilla así como académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y miembro activo de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE).

A su vez, los ponentes que formarán parte de la mesa redonda serán: