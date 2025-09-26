Odeón Plaza de Armas acogerá la proyección de la película 'Tardes de soledad' con una mesa redonda después de su visionado
El encuentro tendrá lugar el 27 de septiembre en la sala 1 de los cines Odeón Plaza de Armas
El próximo sábado, 27 de septiembre, a las 11:00 horas, la sala 1 del cine Odeón Plaza de Armas acogerá la proyección de la película Tardes de Soledad (2024) del director Albert Serra junto a una mesa redonda a la que asistirán varias personalidades del mundo del toreo y la universidad.
A lo largo de la mañana y desde las 11:00 horas, los asistentes a la sala podrán disfrutar de la proyección de este largometraje para luego escuchar las reflexiones y el debate en torno al mismo, con preguntas como qué ha significado Tardes de Soledad en el panorama taurino, cinematográfico y cultural, por qué se produce un documental tan ambicioso sobre tauromaquia en estos tiempos o si la tauromaquia y lo universidad son entidades compatibles a día de hoy. Esta película formará parte, además, del ciclo de cine club universitario Antonio Cuadri, de la Facultad de Odontología, con el fin de acercar el espacio audiovisual a través de diferentes proyecciones a los contenidos científicos impartidos en el aula.
Ponentes de la mesa redonda
La mesa redonda que se celebrará tras la proyección de la película estará coordinada por Guillermo Machuca Portillo, que entre otros cargos es catedrático del Departamento de Estomatología de la Universidad de Sevilla así como académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y miembro activo de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE).
A su vez, los ponentes que formarán parte de la mesa redonda serán:
- Tomás Rodríguez Pérez “Tomás Campuzano”, torero perteneciente a una larga familia taurina de la que son miembros sus hermanos, los toreros José Antonio Campuzano y Manuel Campuzano. El debut con picadores tuvo lugar en su localidad natal, Écija, en marzo de 1975. Tomó la alternativa en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el 24 de abril de 1979, actuando como padrino Curro Romero y El Viti como testigo.
- Luis Ferrón Ferri, productor de cine y televisión. Se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra y tiene un diploma en producción de cine por la ECAM. Ha producido películas como ‘El futuro’ y ‘El año del descubrimiento’, de Luis López Carrasco, ‘Tardes de Soledad‘de Albert Serra, ‘Quién es quién’ de Martín Cuervo, ‘Sueñan los androides’ de Ion de Sosa y la serie documental para Movistar+ ‘UMMO’. En este momento está produciendo la serie para Disney+ ‘Si es martes, es asesinato’ y las películas ‘Las ciegas hormigas’, dirigida por Igor Legarreta y 'Sin cobertura' de Mar Olid.
- Antonio Cuadri Vides, director y guionista de cine onubense. Licenciado por la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid en 1982 y creador de programas de televisión tan famosos como Lo + Plus, Las noticias del guiñol o Al salir de clase. Ha dirigido episodios de series como “Manolito Gafotas”, “Abogados” o “Cuéntame cómo pasó” y largometrajes como La Gran Vida, la multi-premiada Eres mi héroe, La buena voz, Thomas vive u Operación Concha.
- Profesor Doctor Andrés Luque Teruel, catedrático de Universidad del Departamento de Historia del Arte y actualmente Director del Secretariado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla. Ha sido recientemente nombrado Alcaide del Real Alcázar de Sevilla y es miembro del Cabildo Alfonso X El Sabio. También es miembro de la Academia San Dionisio de Ciencias Artes y Letras de Jerez de la Frontera. Ha publicado 28 libros, más de 100 capítulos de libros y más de 60 artículos relacionados con su especialidad, destacando los llevados a cabo sobre Arte Contemporáneo y sobre todo Picasso. Su afición a los toros le viene de herencia, puesto que es hijo de Andrés Luque Gago, una leyenda que actuó como banderillero.
- Manuel Campos Guareño “Campito”, torero que se inspiró en la apostura de su padre, también apodado “Campito”, para componer su personaje de “Juncal”. Es, a su vez, padre de la actriz Paz Vega, de la cantante y bailarina Sara Vega y abuelo de la actriz Ava Salazar.
