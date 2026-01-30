Raíz flamenca entre volantes de Marina Rey en el Hotel Macarena Exe

Marina Rey ha decidido que este es su momento mostrar todas las ideas y figurines de moda flamenca que tiene en su cabeza. Tras varios años trabajando como modista por cuenta ajena, esta tarde a las 18:30 presenta Raíz, una colección donde da rienda suelta a su concepto de moda flamenca. Será en el Hotel Exe Macarena ante un grupo de amigos y allegados, por lo que el acceso es por invitación.

El siguiente paso de Marina Rey Fernández será la próxima apertura de su tienda en la calle Estrella Mira, en Pino Montano. La diseñadora, que lleva muchos años como modista, ha lanzado una colección donde conviven los diseños más clásicos y “formales” con los tonos flúor “para las más jóvenes” con cortes canasteros.

“Los diseños son míos totalmente. Nada más pase el desfile de presentación abriré la tienda”, explicó.

Para las romeras, propone tejidos frescos como el lino rematados con tiras bordadas y para la feria, trajes de colores flúor y tonos vivos para las más jóvenes y cortes más clásicos para mujeres de mediana edad.

La colección está compuesta por 13 trajes de flamenca, cuatro batas rocieras y trajes más de fiesta y ceremonia con un toque aflamencado.