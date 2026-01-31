El Real Alcázar ofrece visitas guiadas gratuitas sobre la boda de Carlos V: fechas y cómo conseguir entradas

El Real Alcázar de Sevilla vuelve a abrir sus puertas a los vecinos de la ciudad con una nueva edición de visitas guiadas gratuitas, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento hispalense en el marco de la conmemoración del 500 aniversario de la boda del emperador Carlos V con Isabel de Portugal, celebrada en este enclave histórico en 1526.

Bajo el título La boda del emperador, estas visitas temáticas proponen un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos del monumento estrechamente vinculados a aquel acontecimiento histórico.

Las rutas, guiadas por guías oficiales de Sevilla, permiten al visitante trasladarse al siglo XVI a través de estancias como el Salón de los Tapices, el Cenador de Carlos V, la Sala de Audiencias del Almirantazgo de Castilla y León, el Cuarto del Príncipe, el Salón de Embajadores o la antigua capilla en la que se celebró la boda imperial.

Las visitas se realizan en grupos de hasta 30 personas, tienen una duración aproximada de una hora y comienzan y finalizan en la Puerta del Apeadero del Patio de Banderas. El calendario previsto fija los recorridos los jueves y viernes a las 18.00 horas, hasta el 27 de marzo, y se enmarca dentro del programa cultural que acompaña a la exposición Sorolla en Sevilla.

La participación es gratuita, aunque está dirigida exclusivamente a personas nacidas o residentes en Sevilla capital. Para asistir es necesario realizar una inscripción previa a través de la página web oficial del monumento, www.alcazarsevilla.org. Las entradas se habilitan el día 1 de cada mes para el mes siguiente; así, por ejemplo, las reservas para marzo se abrirán el 1 de febrero. Además, los once distritos de la ciudad y los centros educativos sevillanos disponen de cupos especiales.