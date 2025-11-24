El real de la Feria de Sevilla se convierte en un parque hinchable gigante esta Navidad

Saltar sin parar es divertido. El mayor parque hinchable del mundo, o por lo menos así se publicitan, estará en el real de la Feria, en la zona donde está la calle del Infierno, desde el 29 de noviembre hasta el 25 de enero. La empresa Productores de Sonrisas pretende que los sevillanos disfruten de este nuevo concepto de entretenimiento con un enfoque que prioriza a los niños, aunque, sin duda, es una experiencia para todos los públicos, porque la diversión no tiene edad.

Funbox tiene sede en el sur de California con la idea de transformar la forma en que las familias se divierten, creando la mejor experiencia en un parque hinchable y ofreciendo un oasis de diversión y aventura para compartir juntos, brindando a los más mayores la oportunidad de regresar a la niñez.

Diferentes áreas de juego en unos cuatro mil metros cuadrados de diversión, en los que se incluyen zonas de salto conectadas con 10 áreas de juego diferentes. Cada rincón del parque está cuidadosamente diseñado para provocar grandes emociones en todos los visitantes, convirtiéndolo en un lugar verdaderamente único y un destino imprescindible tanto para las familias como para el público de todas las edades.

Un mundo de emocionantes atracciones inflables, toboganes y laberintos desafiantes, como el Desafío Montañoso, Carrera de Obstáculos, Gumball Gallop, Ninja Wall y un tobogán de 7 metros de altura. Además, el parque cuenta con zonas verdes, áreas de descanso y una encantadora tematización que completa la experiencia.

Es conveniente consultar en la web de la empresa el horario de los pases: www.funbox.com.es. El precio de las entradas es a partir de 11 euros y la duración es de 80 minutos por pase. Los niños menores de dos años no pagan entradas y los menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto que también necesitan comprar entradas. El uso de calcetines es obligatorio en todo el recinto.