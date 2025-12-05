Los relatos cortos de Yela y El Jardinero en la Sala Patricio_Art

Contar historias se puede hacer de muchas maneras, con las palabras, con la imagen y con los sonidos. La Sala Patricio Art, situada en el número 28 de la Avenida de la Palmera, acoge hasta el 9 de enero de 2026 una exposición llamada Relatos cortos donde Gabriela Álvarez Ariza y Jesús Gómez El Jardinero enseñan su forma de entender la realidad que les rodea. Además se tratará de una de las últimas oportunidades para ver las obras de El Jardinero puesto que va a hacer un receso en su agenda expositiva. "En la muestra mis obras sugieren imágenes que llevan al cine, a novelas, partiendo de objetos como muebles o herramientas. Van surgiendo guiños a pensamientos. Son piezas surrealistas, pop, viñetas como cuentos en tres dimensiones", explicó.

Para El Jardinero se trata de "ejercitar la mirada", porque igual que en su vida normal intenta sacar la belleza a cada objeto, transformándolo, para la muestra conjunta ha realizado con Yela, Gabriela Álvarez Ariza. La artista tiene más de 30 años de experiencia en el sector de rehabilitación arquitectónica rural, casi una veintena dedicada al interiorismo y diez en el mundo de la pintura. En Relatos cortos expone 22 obras que van desde lo abstracto a lo figurativo, una serie donde destaca el juego con las texturas. En cuanto a la temática, Yela va desde retratos de mujeres a bodegones o collages.