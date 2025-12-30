El restaurante de Mairena del Aljarafe que cuenta con reseñas increíbles en Google: Comida espectacular y servicio inmejorable

A pocos minutos de Sevilla en coche, en el municipio de Mairena del Aljarafe, se encuentra el establecimiento hostelero Sideral Bar, un restaurante en el que elaboran platos que parten de la cocina más tradicional andaluza, pero a los que han dado un giro hacia un estilo más vanguardista y muy diferente.

Además de su ambiente acogedor y su cuidada decoración, este bar ubicado en pleno corazón del Aljarafe sevillano destaca por la calidad de sus productos así como por el trato de sus trabajadores y trabajadoras, lo que le ha valido para que cuente con una de las mejores puntuaciones en Google Reseñas entre los restaurantes de la zona.

La carta de Sideral Bar

En Sideral Bar se pueden encontrar desde distintos tipos de carne, como presa ibérica, milanesa de ternera gratinada, canelón de pulled pork con toque picante, bechamel, queso gratinado y granos de maíz dulce o chorizos criollos hechos a medida para Sideral Bar acompañados de salsa Chimichurri.

Del mar tienen opciones como ventresca de atún sobre verduras, sardinas maridadas, pincho de caballa asada con toque picante, tosta de bacoreta con pan de semillas, salmorejo de papaya y cebolla caramelizada o bocados de tartar de salmón Nikkei sobre polenta, aguacate en concasé y sésamo maridados con vermú rojo. Fuera de carta en alguna ocasión también han elaborado ceviche caribeño.

También hacen algunos guisos, arroz negro con puntillitas fritas, ensaladas de diferente tipo, como la que lleva guacamole casero, queso, pollo crujiente y vinagreta de papaya, burger casera con crema de payoyo y chicharrón crujiente. También tienen algunos postres caseros.

El establecimiento y las opiniones

Sideral Bar se encuentra en la calle Galileo Galilei, número 5, en el local 8, en Mairena del Aljarafe. El establecimiento cuenta con un amplio salón interior con una decoración cuidada que crea un ambiente muy acogedor y con una terraza con varias mesas bajas perfecta para cuando hace buen tiempo, ya que se encuentra junto a una zona ajardinada que convierte a este bar en un sitio único para comer o cenar.

En Google Reseñas Sideral Bar cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5 con más de 300 opiniones entre las que destacan las muy positivas que mencionan la calidad de la comida y, especialmente del servicio. Álvaro R. comenta que "la comida estaba riquísima", mientras que Antonio M. explica que se trata de "un restaurante recomendable para quienes valoran buena comida a buen precio. Los ingredientes son frescos y los platos están cuidadosamente elaborados". Seni N. añade: "Un buen descubrimiento. Bar familiar, con un ambiente y un servicio muy agradable".

Sideral Bar abre de miércoles a domingo al mediodía, y de jueves a sábado también durante la cena. Los lunes y los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.