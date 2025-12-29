Bocadillo con pollo crujiente y mantecado de Estepa: así es la nueva creación de este famoso restaurante de Pino Montano

Sofi Street Food, el establecimiento dedicado a comida callejera como bocadillos y hamburguesas que se ha hecho famoso por sus sabrosas creaciones en el barrio de Pino Montano ha querido celebrar la Navidad por todo lo alto con la última de sus creaciones: un bocadillo con su pollo crujiente al que le han espolvoreado polvorones de Estepa.

Sofi Street Food cuenta en su carta con varios tipos de hamburguesas, como la de pollo crujiente con salsa barbacoa o la que lleva queso cheddar, bacon, pepinillo y salsa American o la de carne de vacuno, cheddar, rulo de cabra, cebolla caramelizada y mermelada de pimientos. Tambíen tienen serranitos de pollo a la plancha, asado, empanado o de solomillo, una variedad de perritos calientes y sus bocadillos, que son la joya de la corona en el local. En este caso hay de varios tipos, desde el que lleva tortilla a la francesa con mayonesa al whisky y pollo hasta el que está elaborado con pollo empanado, queso gouda, bacon y salsa a elegir.

Bocadillos edición Especial Navidad

Durante estas fiestas el equipo de Sofi Street Food ha innovado por todo lo alto con la creación de su bocadillo Especial Navidad, una preparación hecha a base de su famoso pollo crujiente, salsa mayo siracha, mermelada de pimientos, un toque de miel de flores, todo ello cubierto con un pan al que le han espolvoreado mantecados de Estepa y azúcar glass por encima.

Ha sido el creador de contenidos Rafa Galán, de la cuenta @topedetapas, quien lo ha dado a conocer en sus redes sociales, especificando que se trata de una creación espectacular que aunque parezca muy dulce tiene un sabor muy apetecible. Puesto que se trata de una edición limitada, esta estará disponible únicamente hasta el 5 de enero de 2026.

Sofi Street Food se encuentra ubicado en el centro comercial Pino Montano, en la calle Estibadores, número 24, en un local idóneo para comprar la comida para llevar. Cuenta con una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con más de 740 opiniones. Entre las más positivas destacan las de algunos clientes que dicen ser auténticos seguidores de este restaurante de comida callejera. Noelia R. asegura que la comida "es espectacular", mientras que Manuel G. la cataloga como una de las "mejores hamburgueserías" del barrio. Respecto a las opiniones negativas a fecha de diciembre de 2025, la mayoría mencionan que el pollo está demasiado hecho o que el servicio no es eficaz.

Sofi abre de viernes a martes, en horario de 13:00 a 15:15 horas y de 20:00 a 23:15 horas. Los miércoles el horario es de 1300 a 15:15 horas y los jueves permanecen cerrados por descanso del personal.