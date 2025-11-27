Reza Sevilla, la Semana Santa sobre un escenario con todos los sentidos

Sevilla reza con los cinco sentidos cada Semana Santa y llevarlo a un escenario con la producción de Manuel Marvizón por segundo año es una nueva oportunidad de comprobarlo. Será los días 13 y 14 de febrero en el Auditorio Fibes, poco antes del Miércoles de Ceniza, que será el 18 de febrero. "El año pasado fue un rotundo éxito y queremos hacerlo aún mejor este año", explicó un emocionado Manuel Marvizón durante la presentación en el mercado del Barranco. Allí estaban también el director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Jordi Tort, las cantantes Joana Jiménez y Argentina, el director de la banda de las Cigarreras y el de la Centuria Macarena.

Tras el rotundo éxito de su primera edición —con todas las localidades agotadas en pocos días y una magnífica acogida del público y la crítica— la ROSS duplicará su aforo para esta nueva cita, que aspira a consolidarse como uno de los grandes hitos culturales de la temporada. El creador y productor del espectáculo, en una nueva edición que va a ser "una explosión de sensaciones, sensibilidades, música y cultura, siempre buscando mantener el espíritu de enseñar en hora y media todo lo que ocurre en la Semana Santa de Sevilla. Se trata de constreñir las vivencias de la Semana Santa en una hora y media”.

Dirigido por Alexandre Da Costa, un canadiense afincado en Sevilla, "ya puedo entrar gratis en la Catedral, lo dice mi DNI", explicó. "Este es el corazón de mi temporada, la música de la Semana Santa debe ser compartida con el público amplio, es perfectamente exportable". Como cicerones en este paseo estarán Carlos Herrera, Elena Carazo, Fran López de Paz, Charo Padilla y el pregonero de la Semana Santa 2026, José Antonio Rodríguez. Un espectáculo en el que, como pasa en Semana Santa "cada instante sucede algo", afirmó Marvizón.

Enmarcado en el ciclo Feeling ROSS, este espectáculo confirma el compromiso de la Sinfónica con la innovación artística y la creación de nuevos formatos que acerquen la música a públicos diversos. El director gerente de la ROSS, Jordi Tort quiso poner en valor este espectáculo y “cómo gracias a él la orquesta tiene la oportunidad del explorar lenguajes musicales diferentes al suyo propio, que están muy enraizados en la tradición sevillana, como es la música cofrade, la copla o el flamenco”.

Con Reza Sevilla el público podrá disfrutar de algunas de las marchas procesionales más emblemáticas de la Semana Santa sevillana, acompañadas de aromas, imágenes y elementos simbólicos que evocan la tradición y la emoción colectiva de estas fechas. A la ROSS se unirán dos formaciones históricas: la Banda de las Cigarreras y la Banda de la Centuria Macarena. Como afirmó Alexandre Da Costa, "la música es un pretexto para hablar la cultura grandiosa y monumental

La dimensión lírica del espectáculo vendrá de la mano de voces como Arcángel, Argentina, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado y Manuel Cuevas, además del Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, que reforzará la profundidad espiritual del programa.

La experiencia se completará con los audiovisuales de Carlos Valera (Valdeluxe), la ambientación aromática de Inciensos El Cautivo y la participación gastronómica del Mercado del Barranco, que colaborará con propuestas especialmente diseñadas para la ocasión.

Reza Sevilla no es solo un concierto: es una vivencia artística total, que funde lo sacro y lo sensorial para rendir homenaje a una de las tradiciones más profundamente arraigadas en el alma de Sevilla. Las entradas ya están disponibles en el siguiente enlace y cuentan con un descuento de Black Friday de un 25 por ciento hasta el domingo 30 de noviembre a las 22.00 horas.