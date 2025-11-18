'Mi rincón favorito', el nuevo Calendario Solidario de Autismo Sevilla.

Autismo Sevilla ha lanzado una nueva edición de su Calendario Solidario, una iniciativa ya consolidada que cada año visibiliza el autismo desde una mirada humana, respetuosa y positiva. La edición para el año 2026 gira en torno a un eje temático lleno de significado: Mi rincón favorito. A través de los 12 meses, Autismo Sevilla quiere mostrar esos espacios, momentos o vínculos, en los que cada persona encuentra calma, seguridad y la posibilidad de ser plenamente ella misma.

A lo largo de sus páginas, el calendario muestra rincones tan diversos como un sofá para escuchar música, el abrazo de un hermano, el contacto con un caballo, una colección de películas, una piscina, el acuario o un paseo entre flores. Estos rincones favoritos hablan no solo de la singularidad de cada persona y de sus diferentes maneras de sentirse bien, sino también de la importancia de respetar sus necesidades sensoriales, sus focos de interés y los apoyos que favorecen su bienestar.

Con esta edición, Autismo Sevilla invita a mirar el mundo desde esos espacios seguros y personales, que nos recuerdan que la diversidad también está en la forma de encontrar bienestar. Porque apoyar, respetar y comprender estos espacios es una forma de inclusión ya que son esenciales para el desarrollo emocional, social y personal de las personas autistas.

Para captar estos momentos, la asociación ha contado con el compromiso de María Ribas, como fotógrafa principal. También han colaborado los fotógrafos Pepe Martín y Reyes Martín Carballido.

Además, han colaborado abriendo sus instalaciones el Acuario de Sevilla, Isla Mágica y Equittea, así como la tienda CEX de Los Remedios. También mención al Club Emotion Running de Alcalá de Guadaira, que ha participado en una de las sesiones.

El Calendario Solidario 2026 ya está disponible en la sede de Autismo Sevilla y tiene tanto una versión de pared como una de sobremesa. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a proyectos de apoyo, acompañamiento y servicios especializados para personas autistas y sus familias.

La producción y distribución de este calendario es posible gracias a la colaboración de 12 empresas que participan en esta iniciativa desde hace varios años: Fundación Valentín de Madariaga y Oya, Postemel, Mariscos González, Fundación AZVI, Balam Agriculture, Martín Casillas, Irradia Energía, Hidalgo Parejo, Bogaris, Concesur, TECSA y Grupo Ybarra.

Autismo Sevilla es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al apoyo integral de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. Su propósito es promover su calidad de vida y su inclusión social, educativa y laboral, a través de servicios especializados, formación y sensibilización.