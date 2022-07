Los 12 rincones secretos de Sevilla que tienen una historia mágica que contarte

Andalucía tiene rincones con historias increíbles y la ciudad de Sevilla posee muchos de ellos. La mayoría no son conocidos por todos y sus historias impresionan a todo el que las escucha. Desde edificios históricos hasta monumentos son los que esconden dentro de su gran belleza leyendas de todo tipo. Si eres un curioso no dudes en descubrir estos 15 rincones de la capital andaluza para adentrarte en su historia más profunda:

1. El pájaro de San Pedro

El mosaico “Ánimas benditas del purgatorio de San Pedro” se puede encontrar en la calle Imagen en la fachada de la iglesia de San Pedro. Este curioso mosaico esconde la leyenda de que todo el que encuentre en él un jilguero se casará una vez en su vida, el que no lo encuentre, no lo hará nunca. Cuando pases por allí no te olvides de echarle un vistazo para saber cuál va a ser tu futuro amoroso.

2. La cabeza del rey Don Pedro

El busto de mármol del rey Don Pedro le da nombre a una de las calles del centro histórico de Sevilla donde cuenta la leyenda que el rey Pedro I después de asesinar a un noble por sus injurias colgó el busto de su cabeza cuando la familia del noble descubrió que él era el culpable del hecho. El busto todavía se puede ver en la calle Cabeza del Rey Don Pedro.

3. La papelería más antigua de España

La Papelería Ferrer, situada en la calle Sierpes se fundó en 1856 se trata de la papelería más antigua del país y la tercera en Europa. A ella han asistido numerosas excelencias debido a las charlas que se celebraban, figuras como Bécquer han pisado su suelo y han visto su fachada que permanece intacta.

4. La Giralda en el corazón de Juan Belmonte

En el corazón del barrio de Triana, en la emblemática Plaza del Altozano se puede encontrar la escultura al torero sevillano Juan Belmonte. Lo que pocos saben de ella es que a través del hueco que hay en la parte del pecho se puede observar la Giralda, representando el amor que el torero sentía por la ciudad de Sevilla.

5. La hermana de la Torre del Oro

La Torre de Plata, situada a 200 metros de la Torre del Oro se ha condenado al olvido debido a la importancia de su hermana. Ambas son del siglo XIII y estuvieron unidas por una antigua muralla almohade hasta el siglo XIX.

6. La casa de Alba

En esta casa abierta al público nació Antonio Machado, llamado antes el Palacio de las Dueñas. Su padre era el administrador y Machado se refiere al lugar donde de crio a través de sus poemas hablando de los patios y jardines del palacio.

7. La calzada romana del hotel Fontecruz

El centro histórico de Sevilla comprende lugares de la vieja ciudad, el Hotel Fontecruz situado en el Barrio de Santa Cruz, posee en su interior restos de una antigua calzada romana. Además, se sitúa en el lugar que ocupaba un antiguo palacio del siglo XIV y aún se pueden ver restos de grabados acuáticos.

8. Una plazoleta perdida por Sevilla

La plaza de las Escuelas de Cristo se encuentra entre la calle Mateos Gago, en el Barrio de Santa Cruz y la calle Ximénez de Enciso. Este espacio tan escondido es muy característico por sus plantas de azahar y está presidido por un fuente con peces de colores. Desde la plaza se puede acceder a la parroquia de Santa Cruz.

9. Un antiguo templo romano

Los restos de un templo romano se pueden encontrar en el barrio de Santa Cruz. Se tratan de tres columnas de época romana que cuentan con 15 metros de altura y aunque no se sabe exactamente para qué fueron construidas, pudieron ser un pórtico de entrada a una zona monumental.

10. La librería de más de 1.000 metros cuadrados

Esta librería situada en la calle Sierpes se encuentra en el edificio del antiguo Teatro Imperial, que primero fue un teatro, más tarde un cina y actualmente una librería.

12. Una cena para 40 desconocidos

En la Antigua Abacería de San Lorenzo se dan cita cada viernes 40 desconocidos que comparten unos platos exquisitos, vivencias y muchas risas.

12. Teatro en un mercado tradicional

En el barrio de Triana, en su mercado, se encuentra este teatro que tiene hueco para tan solo 28 espectadores. En los puestos 11 y 12 del mercado, este teatro abre sus puertas para ofrecer desde magia a flamenco pasando por el cine o el teatro.