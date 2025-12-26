Ropa vintage de Adidas, Nike, Ralph Lauren y más por 10 euros este fin de semana en Sevilla: ubicación y entradas

Este fin de semana, durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, de viernes a domingo, la ciudad de Sevilla acogerá una nueva edición del mercadillo de ropa vintage de Jaleo, con prendas de primeras marcas a un precio único y con entrada gratuita.

Jaleo Village, la empresa dedicada a organizar mercados de moda vintage itinerante conocido principalmente por ofrecer ropa de primeras marcas de otras épocas a un precio cerrado, aterrizará en el Hotel Inglaterra de Sevilla, ubicado en la Plaza Nueva, número 7, con un increíble arsenal de prendas de marcas como Nike, Adidas o Ralph Lauren, entre otras.

El encuentro dará comienzo el viernes, 26 de diciembre, a partir de las 11:00 horas y estará abierto hasta las 21:00 de ese mismo día. Durante el 27 y 28 de diciembre el horario será el mismo, de manera ininterrumpida. Debido al gran arsenal de ropa con el que contarán, los organizadores irán reponiendo las diferentes prendas a lo largo del fin de semana.

Cómo funciona

El acceso al mercado organizado por Jaleo Village en Sevilla es completamente gratuito. No obstante, puesto que se espera que sean muchas las personas interesadas en acercarse al recinto, la entrada al mismo se hará de manera escalonada (con grupos de cinco a diez personas) y por orden de llegada. Además del pase libre, quien esté interesado también tiene la opción de adquirir una entrada VIP para acceder con prioridad.

Existen de diferentes tipos, de 2, 5 y 10 euros. Cada una de ellas es válida para cualquiera de los tres días, pero de un único uso. Se puede entrar una hora antes de la apertura. Si no vienes a la apertura, podrás saltar la cola normal en cualquier momento. Si la cola VIP supera el aforo permitido, la entrada se hará en grupos por orden de llegada. Además de estos tickets está la entrada Chollazo 5 prendas + 2 VIP por 40 euros, con la que te llevas cinco prendas a elegir dentro del evento y además, incluye dos entradas VIP para acceder sin esperas. Es válida para cualquiera de los tres días, con un único uso. Entras una hora antes de la apertura y si no llegas a esa hora, podrás saltar la cola normal en cualquier momento. Si la cola VIP supera el aforo permitido, la entrada se hará en grupos por orden de llegada.

La principal particularidad de los encuentros de Jaleo es que todas sus prendas tienen un precio cerrado de 10 euros, por lo que cuanto antes se acuda más posibilidades habrá de llevarse auténticas gangas a un precio bajo. En esta ocasión el mercado contará con camisetas de fútbol de diferentes equipos, sudaderas, track jackets, chaquetas de moto, gabardinas, chaquetas de cuero, ropa con estampado militar y mucho más.

Los mercados de ropa vintage se han convertido en uno de los más populares en ciudades como Sevilla gracias a que son de acceso gratuito y existe facilidad para encontrar prendas de marca a un precio muy reducido. Además, gracias a que van reponiendo las prendas en cada turno y a que se accede en pequeños grupos, la experiencia de compra suele ser satisfactoria.