Rotary Club de Sevilla entrega el 'Sevillano del Año' a Siempre Así

En el transcurso de una cena benéfica celebrada el jueves 6 de noviembre por la noche, el presidente de Rotary Club de Sevilla hizo entrega de la distinción Sevillano del Año al grupo musical Siempre Así. Este galardón ha sido concedido de forma unánime por el club sevillano y en palabras de su presidente, Borja Florido, se entrega "como reconocimiento por llevar el nombre de nuestra ciudad desde hace más de 30 años por todo el mundo, con un repertorio musical que forma parte de la banda sonora de millones de personas y haber estado presentes en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente».

Siempre Así, formado por Sandra Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas y Rafa Almarcha, nació a principio de los años 90 en Sevilla. Desde entonces, en una carrera musical de casi 35 años sobre los escenarios, han llevado 16 discos al mercado con alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de todo ese tiempo. Junto a esto, más de mil quinientos conciertos entre España y Latinoamérica avalan la trayectoria del grupo. Rafael Almarcha, director artístico del grupo, manifestó en el momento de recibir la recordó que el lema en Rotary es “Dar de sí antes de pensar en sí”. "Qué hermoso y que necesario el servicio que prestáis a la sociedad. Nosotros entendimos pronto que la música también es servicio: llevar alegría, consuelo, esperanza. Por eso hoy, además de premiados, nos sentimos impulsados a seguir sirviendo a nuestra tierra con canciones".

Han estado presentes en un gran número de acontecimientos de gran trascendencia mediática en nuestra historia reciente, entre ellos la inauguración del Campeonato Mundial de Atletismo de 1999 celebrado en Sevilla, los actos de celebración en Madrid del Campeonato Mundial de Futbol de Sudáfrica 2010, o las bodas de S.A.R. la Infanta Cristina y la de Doña Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba. Son poseedores de la Medalla de Andalucía y la Medalla de la Ciudad de Sevilla, como embajadores de su ciudad por el mundo.

Entre los asistentes a esta cena benéfica se encontraban Rafael Belmonte, diputado por Sevilla en el Congreso de los Diputados; Antonio Gallego, presidente de MIGASA; José María González Mesa, presidente del Círculo Mercantil; el humorista César Cadaval; así como representantes de todos los clubes rotarios de la ciudad y la Gobernadora del Distrito 2203 de Rotary, Carmen Andréu, junto con otros empresarios y personalidades de la sociedad sevillana.

Los beneficios de la cena celebrada anoche irán destinados a ANDEX la asociación contra el cáncer infantil y juvenil cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de los niños con cáncer y de sus familias, desde todos los ámbitos a su alcance. Con 39 años de experiencia, ANDEX financió en 2002 la Unidad Oncohematológica Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, así como en 2013 la Unidad de Día Pediátrica, de este mismo centro.

Qué es el galardón 'Sevillano del año'

Sevillano del Año es el galardón más importante que concede el Rotary Club de Sevilla. Fue instaurado en 1981 para reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como su labor en beneficio y promoción de la sociedad.

Rotary Club de Sevilla es el club decano de los clubes rotarios existentes en Sevilla. Su fundación data del 9 de junio de 1927, siendo en aquel momento el tercer club rotario que aparece en España. Aunque tras la Guerra Civil, como asociación no pudo tener actividad, ésta volvió a retomarse tras la refundación en 1979. Se trata, por tanto de unos de los clubes más antiguos dentro de la estructura rotaria española, así como el decano de la ciudad de Sevilla. Pertenecen al club personas físicas mayores de edad y con vocación de servicio, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad u opinión. Realizan sus reuniones cada lunes en el hotel Barceló Renacimiento.

Rotary Internacional, entidad a la que pertenece el club sevillano, es una organización humanitaria, cuya fundación data de 1905, integrada por personas de negocio y profesionales que realizan y apoyan acciones sociales, promueven normas éticas en todas sus actividades y fomentan la amistad, la buena voluntad y la paz en el mundo. Cuenta con más de 1.400.000 socios, afiliados en más de 46.000 clubes rotarios en más de 200 países y áreas geográficas.