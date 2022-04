Ruta de las Salinas del Astur en Punta Umbría

Ficha Ruta circular Distancia: 9 Km Dificultad: Fácil Inicio: Punta Umbría Final: Punta Umbría Poblaciones que atraviesa: Punta Umbría Naturaleza: 5/5

Preciosa y agradable ruta en plena costa onubense con un recorrido cerca de los 9 kilómetros que hará las delicias de los caminantes por su diversidad. De pinares, a unas antiguas salinas. De la localización de un antiguo asentamiento islámico a la maravilla de la ribera de Punta Umbría. Los amantes de las aves y de la naturaleza están de enhorabuena. Esta es su ruta. Echar una cámara de fotos y unos prismáticas son una obligación en este camino para no perderse ni un detalle y dejar inmortalizada la visita a un paraje natural de alto valor.

Comenzaremos nuestra ruta en la entrada prácticamente de Punta Umbría. Pondremos en el GPS la ubicación Avenida Bulevar del Agua. Si llegamos desde Huelva será la primera de las rotondas justo al acabar la autovía desde la capital onubense. Tomaremos la tercera salida, para a unos metros, girar a la izquierda y después a la derecha en busca de un aparcamiento amplio y con posibilidad habitual de aparcamiento incluso en alta temporada.

Una vez aparcados aquí no hemos de preocuparnos para encontrar después el aparcamiento. Haremos la ruta en circular para volver a llegar al mismo sitio.

Comenzaremos nuestra aventura cruzando por el paso de cebra y buscando una pasarela que cruza por alto la carretera. Nuestro objetivo es pasar al otro lado.

Una vez alcancemos el otro lado seguiremos en línea recta por la Avenida Bulevar del Agua. Es la calle donde se ubica el centro comercial y los mayores complejos de vacaciones de Punta Umbría (Esa empresa que usa un león como logo y que tiene diferentes edificios numerados según su fecha de construcción). Pasaremos todos estos lugares mencionados. Debemos llegar hasta una rotonda que tiene en su interior la particularidad de tener construida dentro una ermita: la Ermita de Calé. Justo aquí giraremos hacia la derecha por la Avenida J Clayton. Iremos por ella durante unos metros hasta llegar a una zona de pinares que será el comienzo de nuestra ruta por la naturaleza.

Tendremos una preciosa caminata entre ejemplares centenarios de Pino y con una gran cantidad de sombra a lo largo y ancho del camino.

Será un camino muy fácil de seguir sin apenas variaciones durante muchos metros. La primera particularidad llegará a aproximadamente un kilómetro donde nos saldrá un camino de frente y otro hacia la derecha. Aquí tendremos que seguir recto y obviar una subida que observamos.

Seguiremos por este sendero sin más variaciones durante un buen rato. Será a otro kilómetro aproximadamente cuando volveremos a ver un cruce de caminos en esta ocasión tomamos el sendero en semisubida. Ahora solo hay que seguir la senda. No habrá ningún giro extraño a tener en cuenta.

Lo siguiente a tener en cuenta será que hemos de pasar por un subterráneo que pasa por debajo de la autovía hacía Punta Umbría. No es peligroso. Solo puede estar a lo sumo inundada en según que épocas del año. Maña y destreza para poder pasarlo y listo.

Habrá un cruce de caminos y la indicación de que estamos dentro de un parque natural. Tenemos frente a nosotros una pista forestal amplia que será el preámbulo para toparnos de frente con las salinas y los espacios de marismas del Odiel donde la fauna con alas se abre paso imperturbable ante los viandantes. Hay una valla que hace que en este momento no se posible entrar a verlo. La ruta sigue hacia la derecha para en unos metros, llegar a las antiguas Salinas del Astur. Las salinas del Astur, enclavadas en plena Marismas del Odiel, se pusieron en marcha en los años 20 del siglo XX y estuvieron activas hasta el año 1970.

Hoy las naves utilizadas en su momento para la extracción de sal se han convertido en una explotación acuícola llamada Salinas del Astur. Tienen en marcha además un club de pesca segura, que está cerrado hasta el verano de 2022. A unos 100 metros de las Salinas hay una zona en la que han quitado parte de la valla (probablemente de forma ilícita) y hace posible que entres a la zona de humedal en la que se pueden avistar grandes cantidades de aves. Quien entre lo hará bajo su responsabilidad y se arriesga a que le llamen la atención. No obstante si entras y no destruyes, y tan solo vas a mirar respetuosamente y sin hacer el gamberro, casi seguro que no habrá problemas

En esta zona podrás avistar garzas, de varios tipos, martines pescadores, gaviotas de diversos tipos, ibis negros, correlimos, espátulas, azulones, calamones, zarapitos, cormoranes, porrones... y un largo etcétera.

Justo aquí se encuentran los restos de la casa de las salinas y el palmeral de mismo nombre. En la edificación vivía permanentemente el capataz de la salina y los salineros que venían para trabajar durante la campaña de explotación de la sal, sobre todo en época estival. La familia de la saca llevaba el hogar de una forma sencilla, sostenible y respetuosa con el entorno natural en el que está enclavada,

Dejamos la salina para seguir por el camino. Nos encontramos con una pasarela preciosa de madera que nos adentrará de nuevo en el pinar sin perder de vista la marisma y la ribera de Punta Umbría.

Tras unos minutos andando y entrar en los pinares a la izquierda se puede ver la impresionante vista del Río de la Bota o también conocido como canal de las madres. Es un canal transitable desde Huelva y es posible ver los barcos turísticos que se adentran en la zona desde la capital en busca de la riqueza de la flora y la fauna del lugar.

Tras esta parada encontramos un enorme cartel que nos indica que en la otra orilla existen los restos de la Ciudad Islámica de Saltés. Se trata de la Isla de Saltés donde hay vestigios de las diferentes culturas y civilizaciones que se han asentado en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, habiendo restos fenicios, romanos y andalusíes. Tras el fin del Califato de Córdoba, en el año 1031, y la posterior desfragmentación en reinos taifas, apareció el taifa de Umba-Saltish, que tendría a esta isla como enclave principal. De esta etapa se puede ver parte de la trama urbana con su alcazaba como máximo exponente, y además la zona de la medina. Un trozo de historia a un vistazo de prismáticos.

Tras pasar por aquí seguimos nuestro sendero paralelo a la ribera de Punta Umbría. Un terreno con arena de playa nos dará la bienvenida hasta llegar a la casa de la Peguera.

La Casa de la Peguera era una de las viviendas destinadas a los guardas del distrito forestal al que pertenecía este paraje y ha sido durante años un edificio referencial en el entorno. Los guardas eran los encargados de vigilar las explotaciones forestales y las zonas de repoblación. La Peguera es un paraje gran valor etnológico por el uso que a lo largo de la historia han hecho sus pobladores de los recursos naturales presentes: Saca de leña, procesado de la resina de los pinos, pesca, triturado de conchas y ostiones de las marismas para elaborar el pienso... Un trozo de historia en nuestra ruta. Eso sí, su uso actual deja bastante que desear y está en un estado deplorable. 4 o 5 equinos son ahora sus pobladores. La paja, el pienso, los excrementos y el agua, acompañan a una tan histórica casa.

Desde aquí un pequeño paseo para adentrarnos de nuevo en Punta Umbría por el Campo de Fútbol.

Iremos por el lateral del espacio deportivo por un pequeño sendero hasta llegar a un polígono industrial. Iremos hacia la izquierda por la Calle Andévalo para llegar a la calle Carmen Pérez Abreu La Cirila. Cruzamos la calle y al llegar a la carretera vamos a buscar el paso de cebra para cruzar en dirección al Mercadona. Iremos por la calle Juan Manuel Ríos Martínez en línea recta hasta toparnos con la calle Federico García Lorca, calle por la que iremos hacia la derecha. En la primera calle que sale a la izquierda andaremos unos metros para llegar a la Avenida Bulevar del Agua, calle en la que se encuentra nuestro coche aparcado hacia la derecha.

Flora y Fauna: Una gozada. Pinares, acebuches, mirtos codesos y todo tipo de arbustos y vegetación mediterráneas. En cuanto animales: Desde musarañas a conejos, con suerte nutrias también; herrerillos, gorriones, vencejos, cigüeñas, alcaudones, tarabillas, cogujadas, garzas, ibis negros, espátulas, cormoranes, porrones, correlimos, zarapitos, azulones, cigüeñuelas...

Puedes seguir la ruta aquí en Wikiloc.