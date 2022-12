Una catedral de la memoria

Nada sabíamos de Ricky D’Ambrose (n.1987) hasta hace apenas unos meses. Desde entonces, y gracias a esta The Cathedral recién llegada a Filmin, su nombre empieza a circular en la nómina de verdaderos autores independientes norteamericanos a seguir la pista, engrosando junto a Dan Sallit (Fourteen) o Ted Fendt (Classical period) esa selecta división de los francotiradores ajenos a las modas y a los productos igualmente diseñados y estandarizados salidos de los laboratorios de los festivales del ramo.

Nada sabíamos y vemos además The Cathedral en la misma semana del estreno de Armageddon Time, de James Gray, película con la que establece un apasionante diálogo (generacional y temático) que no casualmente ha provocado una reciente conversación entre ambos cineastas que puede leerse en las páginas de Filmmaker.

Envuelta en una sobria, precisa, nítida, elíptica y hermosa estética de aires bressonianos, The Cathedral también viaja hasta los años 80 para contar la historia de una familia de clase media norteamericana y cómo crece en su seno un niño que observa a los adultos con el mismo extrañamiento que lo hace el propio cineasta, desde los rincones de recuerdos ambiguos fraguados en imágenes concretas. La ritualización y la fragmentación de la puesta en escena, una narración femenina en off y ocasionales episodios históricos televisados o anuncios publicitarios que enmarcan la época son los elementos utilizados para contar la crisis de la institución familiar al paso de los años, el particular derrumbe íntimo de un sueño americano que tuvo precisamente en aquella década su último coletazo basado en la cultura del dinero y el éxito. En medio de esa caída hecha de cuadros fijos, luces, objetos y retazos incompletos, nuestro joven protagonista crece y madura para hacerse un hombre sorprendentemente sereno, sensible y diferente, el propio cineasta que ahora intenta dar forma a su memoria.

Rumanos y españoles hermanados en la sátira

Dos entregas más completan el ciclo de Cicus-Filmoteca dedicado al último cine rumano en diciembre: el lunes 5 (19h.) podrá verse Inmaculat (2021), debut de Monica Stan y George Chiper-Lillemark premiado en Venecia, una incursión en los bajos fondos carcelarios y el mundo de la droga y la prostitución; y el lunes 12 Un polvo desafortunado o porno loco, Oso de Oro en la Berlinale de 2021 en el que Radu Jude traza un demoledor y satírico ensayo ficcional sobre la hipocresía humana en tiempos de pandemia, corrección y fake news.

Ya el lunes 19, y en el año del centenario de su nacimiento, se proyecta una vez más, y todas las que hagan falta, esa cumbre del cine español y la carrera de José Luis López Vázquez que es Plácido (1961), de Luis García Berlanga, desopilante carrusel de tipos inolvidables que se cruzan en una noche de Navidad que también saca a flote, con ternura simpar, toda la mezquindad de la especie ibérica.

Los italianos las componen mejor

Tres recientes lanzamientos discográficos confirman la vigencia, la vitalidad y la diversidad de la música italiana hecha para el cine de género nacional. CAM Sugar acaba de poner en circulación (CD, vinilo y plataformas) un nuevo recopilatorio dedicado a las músicas para filmes policiacos de los años 70 y 80: Piombo - Italian crimen soundtracks from the years of lead (1973-1981) reúne 26 cortes de autores como Cipriani, Nicolai, Ortolani, Bacalov, Savina, De Angelis, Vasile, Micalizzi o De Sica donde se deja sentir la influencia del jazz, el funk o la música disco norteamericana de la época en ritmos, instrumentación y arreglos.

Igualmente interesante y bizarro es Alessandroni Proibito (Four Flies Records), otro recopilatorio que nos trae los sonidos más exóticos y experimentales de quien fuera colaborador vocal y silbador oficial de Morricone para filmes de corte erótico-festivo salidos de la productora Red Light (1977-1980) como Emanuelle a Tahiti, Lulù la sposa erotica o La parte pui appetitosa del maschio.

Recientemente estrenado en España, Diabolik!, de los hermanos Manetti, homenajea al giallo y los seriales criminales y cuenta con una banda sonora (Carosello Records) retro de Pivio & Aldo De Scalzi que rememora los sonidos de los años 60 en los que se ambienta el filme.

El estreno de la semana: 'La emperatriz rebelde'

Protagonizada por la actriz del momento, la luxemburguesa Vicky Krieps, ‘La emperatriz rebelde’ nos trae a una Sisi cuarentona exigida por los cánones de belleza femenina de su tiempo (1877) a mantenerse siempre joven, radiante y esbelta en la corte del Emperador Francisco José I. Con apuntes extemporáneos en la línea de la ‘Maria Antonietta’ de Coppola, la cinta de Marie Kreutzer disuelve épocas y géneros en su retrato de una mujer contra las circunstancias.