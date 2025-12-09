Salón del Motor de Sevilla 2025: horarios, entradas y marcas participantes

El Salón del Motor de Sevilla 2025 vuelve a FIBES entre los días 11 y 14 de diciembre tras haber sido pospuesto, ya que inicialmente estaba previsto para celebrarse el último fin de semana de octubre, pero el temporal que afectó a Sevilla provocó filtraciones de agua en el recinto que hicieron imposible su realización en esas fechas.

Este evento regresa con más fuerza que nunca, reafirmando su papel como motor económico y escaparate de innovación para la ciudad y el sector de la automoción. FIBES se convierte durante cuatro días en el epicentro del sector del motor a nivel nacional.

Con más de 650.000 visitantes y 29.000 vehículos vendidos en todas sus ediciones anteriores, el Salón del Motor de Sevilla se consolida como un referente para la compra de vehículos nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión, ofreciendo promociones exclusivas y financiación especial.

Horarios y entradas del Salón del Motor 2025

En su decimoquinta edición, el Salón reunirá a 50 expositores y más de 3.000 vehículos en un espacio de 27.000 m², incluyendo actividades para toda la familia. El evento se celebrará del jueves 11 al domingo 14 de diciembre en FIBES, con horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas.

Las entradas, con un precio de 6 euros y gratuitas para menores de 8 años, ya están disponibles en este enlace y también podrán adquirirse en taquillas durante los días del evento.

Marcas confirmadas

El Salón del Motor de Sevilla 2025 contará con la presencia de marcas como Abarth, Alfa Romeo, Audi, BAIC, BMW, Citroën, Cupra, Dacia, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Invicta, Jaecoo, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Link&Go, MG, Maserati, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Moto Guzzi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Piaggio, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, SWM Motors, Toyota, Vespa, Volkswagen y Volvo, así como una amplia variedad de multimarcas, consolidando su carácter de referente en el sector de la automoción en España.