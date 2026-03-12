"Salto de calidad" para la Feria del Libro de Mairena del Aljarafe entre el 18 y el 22 de marzo

El Especial Libros de Fantasía en una pasada edición de la Feria de Libro de Mairena del Aljarafe.

La Feria del Libro de Mairena del Aljarafe celebrará su nueva edición del 18 al 22 de marzo en el Parque Central reuniendo a autores de referencia de distintos géneros para tratar de consolidarse como una de las citas culturales del calendario de Andalucía.

El evento contará con un programa abierto a todos los públicos y la participación de autores de primer nivel como Juan Luis Arsuaga, referente en divulgación científica; Carmen Posadas; Manuel Vilas; el humorista y comunicador Manu Sánchez; Alfonso Sánchez y Alberto López, Los Compadres; y las escritoras Cherry Chic y María Martínez, entre otras firmas.

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha señalado que “con la Feria del Libro 2026 damos un salto de calidad para consolidar el protagonismo de nuestro gran pueblo y para seguir creciendo”. El regidor ha añadido que “con esta cita de referencia en la provincia queremos que los vecinos y vecinas disfruten de cultura de primer nivel gratis y que se sientan orgullosos de Mairena”.

La programación reunirá propuestas de divulgación, novela, humor y literatura juvenil, con actividades pensadas tanto para lectores habituales como para quienes quieran acercarse por primera vez a la literatura, y para públicos de todas las edades. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la feria contará además con un expositor dedicado a la igualdad y distintas actividades de concienciación y visibilización. Toda la programación puede consultarse en la web municipal. Esta iniciativa contará con una decena de expositores de librerías y editoriales.

La Feria del Libro de Mairena 2026 es la sexta gran cita del calendario cultural del municipio, dando continuidad a citas recientes como el festival literario Mairena Black y el festival de teatro para estudiantes Sopeao. Con dicho calendario el consistorio quiere afianzar el protagonismo cultural logrado en los últimos años.