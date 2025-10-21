Senderos hacia la inclusión en la Sierra Morena de Sevilla

Participantes y organizadores de la iniciativa junto a las autoridades en una foto de familia.

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, a través del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, ha celebrado una actividad que combina medio ambiente, inclusión y participación social bajo el nombre de Sendero de la Diversidad.

En esta ocasión, las asociaciones Cocemfe y Aspanri, ambas dedicadas al trabajo con personas con diferentes tipos de diversidad funcional, han participado en una visita guiada por distintos enclaves del espacio protegido, como el Jardín Botánico El Robledo (Constantina), el Monumento Natural del Cerro del Hierro y la playa fluvial de San Nicolás del Puerto.

La jornada contó con la presencia de la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo, quien destacó “la trascendencia de involucrar a todos en nuestros espacios naturales, porque la inversión en accesibilidad es imprescindible para el Parque Natural”. También participaron el director conservador del Parque Natural, Vicente Castaño, y la teniente de alcalde de Constantina, Sonia Ortega.

Más de 50 personas disfrutaron de un recorrido adaptado en un día soleado que facilitó el contacto directo con la naturaleza. El itinerario se diseñó para garantizar la accesibilidad universal, con rampas, señalización adaptada y superficies transitables, permitiendo a los participantes recorrer sin dificultades el sendero botánico de El Robledo, el mirador circular de El Cerro del Hierro y el entorno natural de San Nicolás del Puerto.

El programa tiene como objetivo visibilizar la inclusión en los espacios naturales y mostrar cómo el contacto con el medio ambiente puede servir como herramienta para la integración social. Desde la organización se destacó el valor simbólico de la actividad, aludiendo al “símil del sendero como un camino de vida, de progreso, aventura y oportunidad de avanzar” para las personas con discapacidad.

Gallardo subrayó la importancia de este tipo de iniciativas, que “no solo promueven la participación de colectivos con diversidad funcional, sino que refuerzan la idea de que la naturaleza es un espacio compartido, abierto y enriquecedor para todos”.

La jornada reafirma el compromiso de la Junta de Andalucía con la accesibilidad en los entornos naturales y la colaboración con las corporaciones locales y entidades sociales que trabajan por una igualdad de oportunidades real.