Carrera ‘Tus Kilómetros Nos Dan Vida’ 2025: cómo colaborar en la lucha contra el cáncer infantil

Imagen de la edición de la carrera de 2024

La XIII Carrera Solidaria contra el Cáncer Infantil ‘Tus Kilómetros Nos Dan Vida’ volverá a llenar de energía y solidaridad el Parque del Alamillo el próximo domingo 26 de octubre. El evento reunirá a 6.000 corredores —5.000 adultos y 1.000 niños— con un mismo propósito: recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

Los dorsales para participar en la carrera se han agotado hace días, reflejo del enorme apoyo ciudadano que esta iniciativa recibe año tras año.

Aun así, quienes no hayan podido inscribirse pueden seguir sumando kilómetros solidarios mediante el Dorsal 0, un donativo íntegro destinado a la investigación contra el cáncer infantil. Las aportaciones pueden realizarse directamente en la web oficial: tuskilometrosnosdanvida.org.

Una jornada solidaria en el Parque del Alamillo

La salida y la meta estarán situadas en el Cortijo del Parque del Alamillo, con un recorrido de 2 millas (3,2 kilómetros) que discurrirá íntegramente por el interior del parque.

Tras la carrera se celebrará la entrega de premios, elaborados por los niños en tratamiento del Hospital Infantil Virgen del Rocío, y habrá desayuno solidario, barra benéfica y actividades lúdicas para disfrutar en familia.

Más de un millón de euros recaudados desde 2013

Desde su primera edición en 2013, la carrera ha logrado recaudar más de un millón de euros destinados a la Fundación SEHOP, que impulsa la investigación y el tratamiento oncológico pediátrico en España.

Estos fondos han permitido desarrollar el Registro Nacional de Tumores Infantiles (RETI), el único banco de datos con cobertura nacional, y fomentar la investigación a través de la Beca Nacional ‘Tus Kilómetros Nos Dan Vida!’ y el Premio al mejor artículo científico, creados en 2016.

En España se diagnostican cada año alrededor de mil casos de cáncer en menores de 0 a 14 años, y la tasa de supervivencia supera el 80%, según la Asociación Española contra el Cáncer.

Gracias a iniciativas como esta y a la colaboración de miles de personas a través del Dorsal 0, la investigación sigue avanzando para que cada vez más niños puedan superar la enfermedad.