Sevilla, “la ciudad más brillante de España” según un prestigioso diario británico

El prestigioso diario británico The Telegraph ha puesto el foco en Sevilla dentro de su serie de guías de viaje internacionales, donde describe a la capital andaluza como “la ciudad más brillante de España”. El artículo, dirigido a lectores del Reino Unido que buscan destinos con carácter propio, traza una imagen vibrante, sensorial y luminosa de la ciudad, subrayando su capacidad para seducir al visitante desde el primer instante.

“Cielos color cobalto, naranjos en calles antiguas, flores desbordándose por los balcones y trajes de flamenca de tonos encendidos”, enumera la publicación, que asegura que en la capital hispalense “no hacen falta filtros de Instagram”. Para el rotativo británico, Sevilla es, además, “la capital de las tapas en España”, un título que refuerza uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad en el mercado internacional.

En el texto, firmado en primera persona, el autor destaca el poder revitalizante de la experiencia sevillana. “Cuando la vida parece un poco apagada y gris, unos días inmerso en la exuberancia sensual de la capital andaluza están garantizados para reanimarte”, señala. La descripción apela a los sentidos: “Todo lo que necesito es esa primera copa reluciente de jerez y un plato de jamón ibérico cortado con maestría —una obra de arte en sí misma— para dejarme llevar por el ritmo de esta ciudad tan cautivadora”.

La guía recomienda una forma muy concreta de recorrer Sevilla: sin prisas, pero sin pausa. “En Sevilla todo consiste en moverse, probar cosas diferentes y conocer gente por el camino”, apunta, destacando la cultura del tapeo itinerante frente a la comida formal sentada. El itinerario sugerido incluye el barrio de Santa Cruz como punto de partida, el Arenal y, tras cruzar el río Betis, “los bulliciosos bares de Triana”.

Uno de los pasajes más llamativos para el lector extranjero es el que alude a la espontaneidad del flamenco. The Telegraph advierte que el viajero “nunca olvidará estar en un bar perfectamente normal, ocupado en lo suyo, cuando de repente algunos clientes levantan los brazos y empiezan a taconear y a girar a su alrededor”. Una escena que, desde fuera, se presenta casi como mágica y que refuerza la imagen de Sevilla como escenario permanente de celebración.

La mirada del diario británico, uno de los medios de referencia en el ámbito anglosajón, consolida la percepción de Sevilla como destino luminoso, hospitalario y auténtico. Más allá de los monumentos, el artículo incide en una idea que los sevillanos reconocen como propia: la ciudad se vive en la calle, en el bar y en el encuentro improvisado. Y es precisamente esa forma de estar —cotidiana para quienes la habitan— la que sigue fascinando, una y otra vez, a quienes la descubren desde fuera.