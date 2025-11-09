Sevilla esplendorosa

En este reportaje recorremos un histórico edificio de Sevilla ubicado en la calle Amor de Dios, a la que da una de sus fachadas, y la calle Trajano, donde se ubica la otra. El edificio, de Aníbal González, construido sobre los años 20 del siglo pasado, tras diferentes usos y estar abandonado las últimas dos décadas, se ha convertido en el Hotel Cristine Bedfor recuperando el esplendor de antaño. Su propietaria, Cristina Lozano, una enamorada de Sevilla y que considera que la ciudad hispalense es una parada obligatoria si eres turista de interior y exterior, ha convertido el edificio junto con la arquitecta Ana Sánchez Barquero y el diseñador de Interiores Lorenzo Castillo en un sitio de parada obligatoria en Sevilla. El edificio lo ocupa una gran patio claustral con 28 habitaciones y una gran terraza con alberca.

Entrada. Utiliza para su decoración una mesa española. / Ignacio Casas de Ciria / Daniel Schafer

Su rehabilitación ha conservado parte de sus elementos originales y se ha rehecho otra gran parte. Para ello, el interiorista Lorenzo del Castillo se ha inspirado en esa Sevilla de su época dorada del Guadalquivir, el descubrimiento de América y la influencia de Velázquez. En el patio principal de la casa destaca el zócalo con papel vinílico inspirado en los antiguos azulejos de la casa. Los azulejos originales recuperados se han colocado en la escalera secundaria del edificio. Para la utilización de los colores, se ha utilizado la paleta de Velázquez en su vuelta de Italia destacando los colores verde claro, azul brillante, rojo más intenso o magenta.

Terraza. Todo el paisajismo de la terraza ha sido realizada por Muñoz y Moreu jardines. / Ignacio Casas de Ciria / Daniel Schafer

Destaca en todo el interiorismo del edificio la riqueza de sus telas, que han sido reeditadas de las colecciones antiguas de Gastón y Daniela con representaciones del mundo de la tauromaquia, del baile flamenco, de la ciudad con sus comercios y el Guadalquivir y sus barcas.

Dormitorio. Telas de comercio de Gastón y Daniela y cenefa pintada por Jesús Morejón inspirada en la fachada del teatro de Trajano. / Ignacio Casas de Ciria / Daniel Schafer

La decoración de las escaleras de la casa que da a la calle Trajano esta dedicada a Aníbal González con planos y explicaciones de muchos de sus edificios.

Para su mobiliario ha utilizado mucho el mueble español inspirado en las antiguas casas de campo. En sus galerías ha utilizado muebles de ratán inspirados en las casas coloniales y en el diseño de sus telas se refleja el tráfico fluvial que hubo en Sevilla reeditando una antigua colección de Gastón y Daniela.

Patio. Lo protagoniza un zócalo de papel vinílico inspirados en los antiguos azulejos de la casa. / Ignacio Casas de Ciria / Daniel Schafer

Todas sus habitaciones, pintadas por Jesús Morejón, finalizan sus zócalos en distintas formas inspiradas en edificios como la Alhambra o la Mezquita. Y en sus baños hace un guiño a Sevilla con los antiguos grabados que lo ornamentan.