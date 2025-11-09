Fotos del Hotel Cristine Bedfor en Sevilla

SUCESOS
Un antiguo edificio de Aníbal González en la calle Amor de Dios de Sevilla ha recuperado su esplendor gracias a la decoración de Lorenzo Castillo

Baño. Utiliza en su decoración el mármol blanco y azulejos azules en espigas.
Dormitorio. Telas de comercio de Gastón y Daniela y cenefa pintada por Jesús Morejón inspirada en la fachada del teatro de Trajano.
Lobby. La propietaria Cristina Lozano y el interiorista Lorenzo Castillo ante Tela Goya de Gastón y Daniela
Entrada. Utiliza para su decoración una mesa española.
Terraza. Todo el paisajismo de la terraza ha sido realizada por Muñoz y Moreu jardines.
Patio. Lo protagoniza un zócalo de papel vinílico inspirados en los antiguos azulejos de la casa.
8/22 Patio. Lo protagoniza un zócalo de papel vinílico inspirados en los antiguos azulejos de la casa. / Ignacio Casas de Ciria / Daniel Schafer
