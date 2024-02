Qué hacer en Sevilla este fin de semana: planes para todos los públicos en días lluviosos

Llega el fin de semana a la capital andaluza y lo hace cargado de lluvias y viento. Aunque con el tiempo así muchos prefieran quedarse en casa la capital está llena de planes para todos los gustos y para todas las edades. Estos son algunos de los más especiales:

Planetario en la Alameda de Hércules

La Alameda de Hércules será el escenario de un planetario envolvente de 10 metros y con proyecciones de 360º sobre el universo que se podrá disfrutar desde hoy, 9 de enero, hasta el próximo 17 de marzo.

Planetarium Go es un cine itinerante que se mueve por diferentes ciudades de España y que, a lo largo de este mes, proyectará en Sevilla siete películas diferentes sobre astronomía y ciencia, aptas para todos los públicos. Los títulos escogidos son:

Beyond the sun

De la Tierra al universo

Explorando el Sistema Solar: el mundo anillo

Descubre tu cielo (para todas las edades)

Caperucita Roja y el telescopio de la abuela(infantil)

La niña que sabía caminar al revés(infantil)

Aladín (infantil)

En el caso de la proyección “Descubre tu cielo”, contará con una sesión especial interactiva que muestra el cielo nocturno a través del simulador Stellarium. Apta para todas las edades.

Los pases para el planetario se darán de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas los miércoles y los jueves. Los viernes, sábados y domingos el horario será de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas.

El precio de las sesiones es de 5 €, salvo la sesión especial, que asciende a 7 €. Los niños de 1 a 3 años solo pagarán 2,50 euros y, en el caso de la sesión especial, 3.50 euros.

Mercadillo de moda flamenca

Entre el 8 y el 11 de febrero se estará celebrando en la sede de RedMadre, en el Polígono San Pablo, la decimoquinta edición del Mercadillo Solidario de Trajes de Flamenca y Complementos. El propósito de esta iniciativa es financiar el programa de apoyo y acompañamiento a la mujer embarazada y madre naciente con el 100% de la recaudación.

En esta edición el mercadillo contará con trajes y piezas tanto nuevas como de segunda mano donados por particulares y por algunas firmas conocidas de la moda flamenca que se han ido recogiendo gracias a la campaña “Dale vida a tu traje de flamenca”. Estos trajes así como los adornos se podrán adquirir a precios mñas reducidos.

Esta edición del mercadillo de RedMadre comprende diseños donados por Aurora Gaviño, Miabril, Sonibel, Aires de Feria, Flamenco y más, Pitusa Gasul, Maricruz, Alejandro Andana, Doña Macu, Maype, Blanca Suárez Castón y Tomar Artesanía.

En el mercadillo también se podrán adquirir trajes actualizados en el taller de costura Recicla y crea con RedMadre, puesto en marcha en 2018 y en el que participan usuarias y voluntarias de la asociación.

Se encuentran en la sede de RedMadre Sevilla, con acceso al recinto por la calle Menippo, junto al antiguo Centro Cívico. El mercadillo se podrá visitar de 11:00 a 19:00 los días 8, 9 y 10 de febrero, mientras que el domingo 11 de febrero permanecerá abierto únicamente hasta las 15:00 horas.

Teatro El Soldado de Plomo

La compañía Teatro La Paca presenta una adaptación teatral de El Soldadito de Plomo el fin de semana del 10 y 11 de febrero en la capital andaluza.

Esta propuesta teatral, dirigida especialmente a niños y niñas de entre 2 y 7 años, combina actores, títeres y canciones que dan vida a la clásica historia de El Soldadito de Plomo. La trama seguirá las aventuras de su protagonista alrededor del mundo acompañado de personajes entrañables. A través de juegos y propuestas escénicas, los actores invitan a los pequeños espectadores a sumergirse en la historia y a utilizar su imaginación. Esta adaptación del clásico cuento trata de educar y fomentar el amor por la lectura desde una edad temprana.

El Soldadito de Plomo se podrá ver el 10 de febrero a las 17 horas y el 11 de febrero a las 12 horas en la Sala Cero, ubicada en calle Sol, 5. Las entradas tienen un precio de 8 euros para los niños y de 12 euros para los adultos y se pueden comprar de forma anticipadaa través de la web de la Sala Cero.

Arcade Planet

Se trata del mayor salón de videojuegos en España y el segundo más importante de Europa y se encuentra en Dos Hermanas. En él pueden entrar tanto niños como adultos y disfrutar de la experiencia de forma ilimitada durante cuatro horas pagando un precio único de 10 euros para los adultos y adolescentes y de 8 para niños menores de 10 años.

En Arcade Planet cuentan con más de 200 máquinas arcade en las que están los videojuegos de Pac-Man, Missile Command, Out Run, After Burner, Hang On, Street Fighter II, Mortal Kombat o Super-Pan, entre otros muchos. El salón está abierto los viernes de 17:00 a 21:00 horas y los sábados y domingos de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Cena en el Acuario de Sevilla

Tanto si eres de los que celebras San Valentín como si no, el Acuario de Sevilla ofrece, a través del restaurante Muelle21, la posibilidad de cenar con quien quieras sintiéndote dentro del mar, acompañado de tiburones, rayas o tortugas, en un oceanario que tiene 9 metros de profundidad.

El menú incluye platos como el salmorejo de pimientos asados con caviar de AOVE, el bombón de queso payoyo con compota de mora de zaraza o el blini de ave de pintada, entre otras especialidades.

Puesto que se trata de una experiencia que se hace con motivo de San Valentín, es necesario inscribirse previamente a través de la página web del acuario o mandando un correo electrónico a eventos@acuariosevilla.eso llamando al teléfono 955 441 541.