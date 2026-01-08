Sevilla responde a la magia de Fantasia y 'La historia interminable'

Más allá de las fiestas y reencuentros familiares, Sevilla se ha convertido también estas navidades en puerta de entrada a Fantasia. La historia interminable, el musical ha cerrado su estancia en la ciudad dejando tras de sí una auténtica ola de entusiasmo cultural que confirmó a la capital como uno de los grandes escenarios del teatro musical en España.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) fue el punto de encuentro de más de 30.000 espectadores que, función tras función, se sumergieron en el universo creado por Michael Ende. Familias enteras, jóvenes y adultos compartieron la emoción de una historia que ha marcado a varias generaciones y que, sobre el escenario, cobró vida a través de una ambiciosa puesta en escena, efectos visuales y una banda sonora capaz de despertar la nostalgia y la sorpresa a partes iguales.

La experiencia no se limitó al teatro. El musical logró extender su magia más allá del escenario gracias a una cuidada estrategia de acercamiento al público. Cerca de 13.000 personas participaron en la experiencia inmersiva Piloto de Dragones, instalada en la Fundación Cajasol, junto a otras acciones especiales pensadas para que la ciudad respirara el espíritu de La historia interminable. Como parte de estas activaciones, alrededor de 11.000 visitantes se hicieron con su carnet oficial de Piloto de Dragones, convirtiéndose simbólicamente en protagonistas del viaje a Fantasia.

Detrás de esta superproducción se encuentra beon. Worldwide, compañía andaluza con sede en Sevilla, bajo la dirección de Dario Regattieri. El proyecto ha vuelto a demostrar la capacidad del talento nacional para crear espectáculos de gran formato, con identidad propia y proyección internacional, capaces de competir en las grandes ligas del teatro musical.

Con el cierre de su paso por Sevilla, La historia interminable, el musical se despide dejando una huella profunda en el público y en la agenda cultural de la ciudad. Un éxito que no solo se mide en cifras, sino en la emoción compartida y en la confirmación de que el teatro musical sigue siendo una poderosa experiencia cultural y emocional capaz de unir a generaciones.