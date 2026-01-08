Qué hacer en Sevilla este fin de semana: del humor valiente de Manu Sánchez a la emoción sinfónica de la ROSS

Un grito de sinceridad convertido en espectáculo. Así se presenta esta función en la que Manu Sánchez se muestra más cercano, honesto y auténtico que nunca. Sobre el escenario se entrega sin reservas, dispuesto a provocar carcajadas como si no existiera un mañana, con la lucidez de quien sabe que, a veces, ese mañana puede no llegar.

El espectáculo es un ejercicio de humor valiente, directo y sin filtros, donde la risa nace de la verdad y de una mirada afilada sobre las contradicciones de la vida cotidiana. Manu conecta con el público desde la complicidad, combinando ironía, ternura y una dosis de mordacidad que invita tanto a reír como a reflexionar. Cada monólogo se convierte en una confesión compartida, cargada de ritmo, inteligencia y emoción, en la que el humor actúa como refugio y también como arma para enfrentarse a la realidad.

Autor de varios libros y defensor del habla andaluza, Manu Sánchez ha sabido unir humor y pensamiento crítico. En 2023 hizo público que padecía cáncer testicular, afrontándolo con la misma honestidad que caracteriza su trabajo. En 2025 fue reconocido con el Premio Iris al Mejor Presentador Autonómico, consolidando una carrera coherente, valiente y profundamente conectada con su público.

Las entradas están disponibles a través de cartujacenter.janto.es.

Explorar y aprender: así es la propuesta de la Fundación Nao Victoria

‘La Navidad de los Exploradores’.

Hasta el próximo 11 de enero, Sevilla seguirá sumergida en una Navidad diferente con La Navidad de los exploradores, una propuesta familiar organizada por la Fundación Nao Victoria. El muelle de las Delicias acoge las réplicas históricas de la Nao Victoria y el Galeón Andalucía, que pueden visitarse tanto de forma individual como combinada con el Espacio Exploraterra.

El programa incluye actividades especiales pensadas para todos los públicos: visitas guiadas familiares, un escape room ambientado en la primera vuelta al mundo, la proyección de la película Elcano y Magallanes: la primera vuelta al mundo. Además, quienes opten por la entrada conjunta a las embarcaciones y al espacio museístico podrán beneficiarse de un descuento especial durante estas fechas.

Las visitas se desarrollan en horario de mañana y tarde, aunque pueden variar según las condiciones meteorológicas . Una propuesta cultural y educativa que combina historia, aventura y espíritu navideño en un enclave privilegiado junto al río Guadalquivir, ideal para disfrutar en familia.

Risas sin ningún filtro con ‘La ruina’

Ignasi Taltavull.

El viernes 9 y el sábado 10 de enero llega al Cartuja Center CITE La ruina, el popular espectáculo de humor de Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes. Público e invitado sorpresa comparten anécdotas embarazosas en un show irreverente y participativo, de hora y media.

Entradas disponibles a 22 euros en cartujacenter.janto.es.

La ROSS vuelve al Maestranza con Strauss

Lucas Macías.

El jueves 8 y el viernes 9 de enero, el Teatro de la Maestranza acoge el séptimo concierto del ciclo Sinfónico de la ROSS. Dirigido por Lucas Macías y con la soprano Chen Reiss, el programa De voces y despedidas incluye los Cuatro últimos lieder de Richard Strauss.

Entradas desde 20 euros en la página web rossevilla.koobin.es.

Literatura y emoción se cruzan en ‘Querida Agatha Christie’

El teatro revive un encuentro imposible entre Agatha Christie y Galdós.

Este sábado 10 de enerohabrá dos funciones de la obra Querida Agatha Christie en la Sala CITE del Cartuja Center CITE. Este montaje, escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio en colaboración con Luis Miguel Serrano, imagina un encuentro ficticio entre dos grandes figuras de la literatura: Agatha Christie y Benito Pérez Galdós.

La trama sitúa a la célebre autora inglesa en 1927 en el Hotel Taoro de Tenerife, donde se enfrenta a una noche complicada marcada por la reciente pérdida de su madre y la ruptura con su marido. A punto de abandonar la vida, sus planes se ven alterados por la aparición inesperada de un elegante caballero, también escritor, que desencadena una conexión intensa y reveladora entre ambos.

En escena, Carmen Morales y Juan Meseguer dan vida a Christie y a Pérez Galdós respectivamente, en una coproducción de Txalo Producciones, Olympia Metropolitana y La Alegría Producciones. El espectáculo combina elementos de comedia dramática y reflexión sobre el carácter humano y creativo de estos dos gigantes literarios, explorando secretos, frustraciones y verdades.

Entradas disponibles desde 23 euros en cartujacenter.janto.es.

La magia vuelve al Teatro TNT con la gala ‘Sonrisas y magia’

‘Sonrisas y magia’

La magia vuelve a ocupar el escenario del Teatro TNT con la quinta edición de la gala Sonrisas y magias, que se celebrará el sábado 10 y el domingo 11 de enero. Este espectáculo familiar se ha consolidado como una de las citas imprescindibles para los amantes del ilusionismo en Sevilla, reuniendo en cada edición a artistas de estilos muy diversos y propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

En esta ocasión, la gala estará conducida por el actor y payaso Falín Galán, que ejercerá de maestro de ceremonias aportando humor, cercanía y dinamismo a una función donde la sorpresa es la gran protagonista. Sobre las tablas se sucederán números de magia visual, participativa y contemporánea, a cargo de reconocidos ilusionistas del panorama nacional.

El cartel incluye a Miguel Ángel Muñoz e Ismael Montoro, el mago Alejandro Fernández Martín, conocido artísticamente como Alexku, doble Premio Nacional de Magia, y al sevillano Pablo Quevedo, el mago más joven del Círculo Mágico de Sevilla. Cada uno aportará su propio lenguaje escénico, combinando técnica, creatividad y emoción.

Teatro épico con ‘El día del Watusi’

‘El día del Watusi’

El viernes 9 y el sábado 10 de enero se representa El día del Watusi en la sala A del Teatro Central. La obra, dirigida por Iván Morales, adapta la trilogía de Francisco Casavella en un montaje coral ambientado en la Barcelona de finales del siglo XX.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

La Bien Querida presenta ‘LBQ’

El sábado 10 de enero, La Bien Querida actuará en la Sala Custom. Ana Fernández-Villaverde presentará en directo LBQ, su último disco publicado, dentro de la programación del festival Insólito, con un repertorio que combina emoción, pop y personalidad.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es.

Teatro íntimo: ‘Primer amor’ en Sevilla

‘Primer amor’.

Entre el jueves 8 y el domingo 18 de enero, la sala La Fundición programa Primer amor, adaptación del relato de Samuel Beckett. El montaje, dirigido por Antonio Campos Bernal, cuenta con la interpretación en solitario de Juanjo Galiardo.

Entradas disponibles desde 13 euros en patronbase.com.

Jem Perucchini en el CAAC

Jem Perucchini

Hasta el domingo 28 de junio puede visitarse la exposición Jem Perucchini. El alma diáfana de una mañana inmóvil en el refectorio del CAAC. La muestra reúne obras de Jem Perucchini, que fusiona referentes renacentistas, tradiciones africanas y una estética contemporánea.