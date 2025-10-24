Sevilla reúne al cuerpo consular de Andalucía

Toda la diplomacia se concentró ayer en el Pabellón Mudéjar. Aproximadamente un cetenar de cónsules y embajadores acreditados en España estarán hasta el sábado en Sevilla para fortalecer los lazos diplomáticos y de cooperación internacional en la comunidad andaluza.

Organizado conjuntamente por las tres asociaciones consulares andaluzas, Cádiz-Ceuta, Málaga y Sevilla, y bajo el lema Diplomacia para la Paz el I Encuentro de Cónsules en Andalucía subraya la vocación histórica de Andalucía como espacios privilegiados de relaciones internacionales desde los siglos XVI y XVIII hasta la actualidad.

Durante tres días los diplomáticos combinarán sesiones de trabajo, mesas redondas y actos culturales en el Palacio de San Telmo, Pabellón Mudéjar, Pabellón de las Tres Culturas y la Fundación Cajasol.

La recepción oficial de bienvenida en el Pabellón Mudéjar estuvo presidida por el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

La apertura institucional está prevista para hoy en la Fundación Cajasol, seguido de ponencias de destacados expertos internacionales. Entre ellos, el embajador de España y ex ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, quien analizará los principales retos de la UE en la diplomacia internacional; el economista Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España, que abordará los retos de la sociedad y la economía actuales; y la del embajador de España y presidente de la Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia, Rafael Fernández‑Pita, centrada en las relaciones internacionales en un mundo convulso como el actual.

Las mesas redondas explorarán temas como la diplomacia y el turismo, la diplomacia económica y comercial, y el papel de la diplomacia en la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929. La jornada finalizará con una Cena de Gala esta noche en el Pabellón de las Tres Culturas y el sábado visitarán la Finca La Calera, en Gerena, de la mano de Prodetur.

Andalucía cuenta con una población residente extranjera de 852.791 personas. Las principales nacionalidades proceden de países como Marruecos (172.327 personas), Reino Unido (84.503), Rumanía (72.796), Italia (33.011) y Ucrania (30.652). Por otro lado, se espera que en 2024 la región supere los 35 millones de visitantes. Asimismo, la red consular en Andalucía está muy activa, como demuestra la existencia de numerosos consulados generales y consulados honorarios que cubren todo el territorio andaluz, más de un centenar.