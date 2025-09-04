Qué hacer en Sevilla este fin de semana: la despedida de Joaquín Sabina y la nostalgia de I Love Reggaeton

Con estas tres noches, Sevilla se convierte en uno de los escenarios clave de un adiós que quedará grabado en la memoria de sus seguidores.

El cantautor Joaquín Sabina volvió a emocionar al público el pasado martes 2 de septiembre en la Plaza de Toros de la Real Maestranza, en el primero de los tres conciertos que ofrecerá en la ciudad dentro del ciclo Noches de la Maestranza 2025. Ahora, el artista repetirá cita este jueves 4 y sumará una última actuación el sábado 6 de septiembre, en el mismo escenario, para despedirse de sus seguidores andaluces.

Estos conciertos forman parte de su gira final, titulada Hola y adiós, que arrancó el pasado mes de febrero en América y que, desde mayo, pasará por dieciséis ciudades españolas antes de concluir en noviembre. Cada concierto será una oportunidad única para repasar las canciones que han marcado varias generaciones, en un formato cuidado y con la complicidad habitual del artista con su público.

La gira coincide con la publicación de El último vals, su nuevo trabajo discográfico. En este álbum, Sabina ha contado con la colaboración de Leiva en los arreglos y Benjamín Prado en las letras, un tándem creativo que aporta frescura y matices a un repertorio que combina nuevas composiciones con la esencia poética que lo ha caracterizado siempre. Con estas tres noches, Sevilla se convierte en uno de los escenarios clave de un adiós que quedará grabado en la memoria de sus seguidores.

Las entradas están disponibles a través de entradasjoaquinsabina.es.

‘El palacio de los archivos’, memoria viva

‘El palacio de los archivos’

Hasta el 19 de diciembre, el Archivo Histórico Provincial de Sevilla presenta la exposición El palacio de los archivos. La muestra reúne documentos que narran la historia de la ciudad y del propio edificio que la alberga, antiguo Palacio de Justicia.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Mahler y la belleza’, cita sinfónica en el Teatro de la Maestranza

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

Este jueves 4 de septiembre, el Teatro de la Maestranza acogerá el concierto Mahler y la belleza, una propuesta de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) bajo la batuta de Irene Delgado-Jiménez. La velada contará con la participación de la mezzosoprano Alicia Naranjo como solista invitada, aportando su timbre cálido y expresivo a un programa íntegramente dedicado al compositor austriaco Gustav Mahler.

El repertorio incluirá la delicada pieza Blumine, los Lieder eines fahrenden Gesellen (Canciones de un camarada errante), el cuarto movimiento Urlicht de la Sinfonía nº 2 en do menor, así como dos movimientos de la Sinfonía nº 5 en do sostenido menor: el célebre Adagietto y el sonoro Rondo-Finale.

Un recorrido por algunas de las páginas más emotivas y representativas de la obra mahleriana, que combina lirismo, intensidad y una profunda carga emocional.

El concierto dará comienzo a las 20:00 horas y las entradas, con un precio único de 15 euros, pueden adquirirse tanto en las taquillas del teatro como a través de la web rossevilla.koobin.es. Una oportunidad para disfrutar en directo de la riqueza orquestal y la belleza melódica de Mahler en manos de la ROSS.

Teatro ‘Sevilla ríe… bajo las estrellas’

Teatro ‘Sevilla ríe… bajo las estrellas’

Del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, el Parque de María Luisa será escenario del ciclo Sevilla ríe… bajo las estrellas. Las funciones tendrán lugar en la Plaza de América, en la escalinata del Museo de Artes y Costumbres Populares, al aire libre y bajo el cielo sevillano.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

I Love Reggaeton regresa con más de treinta artistas

Una noche para cantar, moverse y dejarse llevar por el ritmo que ha conquistado al mundo entero.

Este viernes 5 de septiembre, la zona exterior del Estadio de la Cartuja se convertirá en el epicentro de la música urbana con una nueva edición del festival I Love Reggaeton. El evento, que se celebrará en el Parking P1 del recinto, contará con un gran escenario principal Repsol, encabezado por Juan Magán y con actuaciones de Reykon, Fuego, Big Yamo, Carlitos Rossy, La Nueva Escuela, Lorna, Danny Romero, Nova, Jose de Rico, XRIZ, Miguel Sáez, K-Narias y Dame Más Gasolina DJs. Luces, pantallas gigantes y un sonido de alta calidad convertirán el espacio en una auténtica pista de baile al aire libre.

Como novedad, este año se suma el escenario Nostalgia millennial, que reunirá a artistas icónicos de las últimas décadas como Fran Perea, David Civera, Nolasco, Henry Méndez, Raúl, Las Ketchup, Eva Martí y Marian Dacal, Natalia y Maka, Sara de Las Chuches, María Isabel, La Madre del Topo, Roser, Gusanito, Erpeche, Jumper Brothers y DJ Teto. Las puertas se abrirán a las 19:00 horas (horario provisional) en el sector norte de la Isla de la Cartuja, ofreciendo una noche de música, ritmo y recuerdos musicales para todos los públicos.

Entradas ya a la venta en enterticket.es desde 54,90 €.

Exposición ‘Titanic. Ecos del pasado’

Exposición ‘Titanic. Ecos del pasado’

La exposición inmersiva Titanic. Ecos del pasado ofrece un viaje único gracias a la realidad virtual. Permite recorrer el legendario transatlántico, revivir su viaje inaugural y explorar sus restos a 4.000 metros de profundidad, con recreaciones de archivos históricos.

Entradas disponibles desde 17 euros en smeetz.com.

‘Otra taxonomía de las nubes’

‘Otra taxonomía de las nubes’

Hasta el próximo 12 de octubre, la Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla será la sede de la exposición Otra taxonomía de las nubes de Dionisio González. La muestra reúne unas setenta obras, entre fotografías, esculturas y hologramas.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘No hay negros en el Tíbet’ en el Patio de Triana

Lamine Thior.

Con humor afilado, ironía y una mirada crítica, el trío formado por Asaari Bibang, Frank T y Lamine Thior llega a Sevilla este sábado 6 de septiembre para presentar en directo No hay negros en el Tíbet. La cita será a las 21:00 horas en El Patio de Triana, en C/ Condes de Bustillo, 17.

Entradas disponibles desde 18,50 euros en entradium.com.

Judeline, Ralphie Choo y Julia de Arco

Judeline

El ciclo Pop CAAC Sevilla 2025 sigue sumando noches de música en directo con propuestas frescas y de gran proyección. Este jueves recibirá a tres nombres que están marcando tendencia en la escena musical actual: Judeline, Ralphie Choo y Julia de Arco.

Entradas disponibles desde 29 euros en enterticket.es.

Ana Belén presenta su nueva gira en la Plaza de Toros de la Maestranza

Ana Belén.

Con la elegancia que la ha acompañado durante más de cinco décadas de carrera, Ana Belén volverá a encontrarse con el público sevillano este viernes 5 de septiembre, en un escenario tan emblemático como la Plaza de Toros de la Real Maestranza. La cita forma parte del ciclo Noches de la Maestranza 2025 y será una de las paradas destacadas de su nueva gira, Tour 2025 Más de Ana Belén.

En este espectáculo, la artista madrileña —cuyo nombre real es María del Pilar Cuesta Acosta— repasará algunos de los temas más icónicos de su trayectoria, desde baladas que forman parte de la memoria colectiva hasta composiciones más recientes. Además, ofrecerá un adelanto de su próximo trabajo discográfico, previsto para principios de año. Sobre el escenario estará acompañada por una banda de primer nivel, con David San José al frente, que aportará nuevos matices a un repertorio ya de por sí cargado de emoción.

El concierto comenzará a las 21:30 horas y las entradas están disponibles a precios entre 57 y 80 euros, pudiendo adquirirse a través de la página web de elcorteingles.es.