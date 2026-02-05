Qué hacer en Sevilla este fin de semana: Desde la ensoñación pop de Amaia Romero hasta la armonía eterna de El Consorcio y el humor subterráneo de 'Milagroso'

La delicadeza también puede ser revolucionaria, y eso es justo lo que propone Amaia Romero en su parada sevillana este 2026. Este viernes, el auditorio del Cartuja Center CITE acoge uno de los conciertos más esperados de la temporada cultural, dentro de la gira de presentación de su tercer álbum, Si abro los ojos no es real.

Desde que se dio a conocer al ganar Operación Triunfo, Amaia ha construido una carrera marcada por la honestidad artística y una sensibilidad poco común en el pop español. Este nuevo trabajo supone un paso firme hacia territorios más arriesgados, sin abandonar el minimalismo cálido y la naturalidad que definen su identidad sonora. El disco gira en torno a la juventud tardía: ese momento en que la fantasía empieza a resquebrajarse y aparecen la ansiedad, la conciencia del tiempo y las primeras despedidas. Temas como Despedida o Ya está abordan la muerte y la memoria familiar desde una atmósfera onírica, mientras que otras canciones dejan espacio para la luz, dibujando a una Amaia más consciente, pero también mucho más fuerte.

Musicalmente, el álbum amplía horizontes: hay guiños a la bachata, al flamenco, a la electrónica e incluso al hyperpop, todo hilado con coherencia narrativa. Sevilla será testigo de una artista que crece sin perder la magia.

Las entradas están agotadas.

Miradas únicas en el arte de ‘Almazuela’

Hasta el 1 de marzo, la Fundación Valentín de Madariaga presenta Almazuela, muestra de art brut o arte marginal creada por personas con discapacidad intelectual. La exposición, organizada junto a la Fundación Randstad, reivindica creatividad, inclusión y nuevas miradas.

Entrada gratuita.

‘De Mocedades a El Consorcio’, una noche para celebrar la nostalgia

La nostalgia bien afinada tiene cita en Sevilla. Este jueves, el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) acogerá el concierto de El Consorcio, una de las formaciones vocales más emblemáticas de toda la música en nuestro país.

Creado en 1993 por antiguos integrantes de Mocedades, el grupo mantiene viva una forma de entender la canción melódica basada en la armonía, la elegancia y el peso de las voces. Actualmente lo integran Estíbaliz Uranga, Amaya Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, cuatro intérpretes cuya trayectoria forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

El espectáculo, titulado De Mocedades a El Consorcio, propone un viaje por los grandes éxitos de ambas etapas. No faltarán himnos como Eres tú, con la que Mocedades alcanzó el segundo puesto en Eurovisión en 1973, ni canciones imprescindibles del repertorio romántico y coral del grupo, como Tómame o déjame o Qué pasará mañana.

Una oportunidad para reencontrarse con melodías que han acompañado historias personales, demostrando que hay canciones que no envejecen: simplemente se vuelven parte de nosotros.

‘El vacío del espejo’ en La Fundición

La sala La Fundición presenta del 5 al 8 de febrero El vacío del espejo, teatro social y documental de Trini Ferrera con la compañía Teatrapadas. Con doble reparto y duración de 75 minutos, habrá un coloquio el viernes. No recomendada para menores de 14 años.

Entradas disponibles a 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es

Prepárate para reír donde no lo esperas con ‘Milagroso’

El humor más insólito se abre paso bajo tierra con Milagroso. Una comedia subterránea, que llegará a la Sala CITE del Cartuja Center CITE los días 5 y 15 de febrero. La propuesta, a medio camino entre lo absurdo y lo cotidiano, promete una experiencia teatral diferente, donde la risa convive con una mirada ácida sobre la realidad.

La obra está escrita y dirigida por David Sainz y Sofía M. Privitera, dos nombres ligados a la comedia contemporánea que apuestan por un humor con sello propio, cargado de ritmo y situaciones inesperadas. Sobre el escenario, Dani Mantero, Ken Appledorn y Jairo Sánchez dan vida a un elenco que sostiene el espectáculo con dinamismo y complicidad.

La producción corre a cargo de Diffferent Entertainment, responsable de un montaje ágil de una hora y quince minutos de duración. El título no es casual: la historia se mueve en un espacio simbólicamente “subterráneo”, desde donde afloran situaciones disparatadas, diálogos afilados y giros que rompen cualquier expectativa. Una comedia que busca sorprender desde lo inesperado y recordarnos que, a veces, lo más extraordinario surge en los lugares más improbables.

Entradas disponibles a 25 euros en oneboxtds.com.

Sevilla, territorio de directoras

Hasta el 22 de febrero, Sevilla celebra Festivalada, un encuentro de creadoras escénicas organizado por Asociación ADA. Con motivo de esta ocasión,los días 6, 7 y 8 de febrero habrá teatro, danza e infantil en Sala TNT y la Real Fábrica de Artillería.

Entradas disponibles por internet en koobin.events.

MusicAeterna: intensidad sinfónica total

El 7 de febrero, la orquesta musicAeterna llega al Teatro de la Maestranza dirigida por Teodor Currentzis. Interpretarán El anillo sin palabras, versión sinfónica de Richard Wagner con arreglos de Lorin Maazel y pura y auténtica intensidad orquestal.

Entradas desde 55 euros en teatrodelamaestranza.koobin.es.

‘Sevilla de boda’, sueños que se organizan con los mejores profesionales

El gran escaparate del sector nupcial regresa con nuevas fechas. La XXVIII edición de Sevilla de Boda se celebrará finalmente del 6 al 8 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), tras su aplazamiento por los daños ocasionados por las lluvias en el recinto.

Durante tres jornadas, el evento reunirá en un mismo espacio a empresas, profesionales y marcas especializadas en la organización de enlaces matrimoniales. Diseñadores, fotógrafos, empresas de animación, organizadores de bodas y proveedores de todo tipo mostrarán las últimas tendencias y servicios para quienes estén preparando su gran día.

El salón está dirigido tanto a parejas como a profesionales del sector, consolidándose como una de las citas de referencia en Andalucía. Además de la zona expositiva, Sevilla de Boda suele completar su programación con actividades paralelas que enriquecen la experiencia del visitante, convirtiendo la visita en una inmersión total en el universo de las celebraciones.

El horario será el viernes de 16:00 a 21:00 horas, el sábado de 11:00 a 21:00 y el domingo de 11:00 a 19:00 horas.

Rock andaluz para la memoria

El 6 de febrero, el auditorio de Fibes acoge Una noche de amor desesperada, concierto homenaje a Triana. Tres voces y una banda revisitan sus himnos, celebrando su legado y el espíritu del rock andaluz con nuevas mezclas y emoción en directo.

Entradas disponibles desde 30 euros en fibestickets.es.

Poética del cuerpo contemporáneo

El 6 y 7 de febrero , la sala A del Teatro Central presenta Tierras raras, danza contemporánea de Luz Arcas, Premio Nacional de Danza 2024, junto a la compañía La Phármaco. Movimiento, voz y raíz escénica en una pieza de 75 minutos de intensa fuerza poética.