Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde el teatro clásico de Lucrezia hasta la excelencia musical de Martha Argerich

La Sala La Fundición de Sevilla vuelve a acoger en diciembre el impactante montaje La violación de Lucrecia, del Teatro Clásico de Sevilla, tras añadir nuevas funciones hasta este domingo 14 de diciembre. Se trata de un monólogo teatral basado en el poema narrativo de William Shakespeare, adaptado y dirigido por Alfonso Zurro, y que en estas funciones estará interpretado por la actriz Rebeca Torres.

La obra parte de un hecho histórico ocurrido en la antigua Roma, la violación de la noble Lucrecia a manos del príncipe Tarquino, recogido por autores clásicos como Ovidio y Tito Livio, y convertido por Shakespeare en un estremecedor poema en 1594. A partir de este texto, Zurro construye una dramaturgia contemporánea que trasciende el suceso histórico para conectar con la realidad actual.

El montaje se apoya en una interpretación intensa y contenida, donde el dolor físico y emocional, la humillación y el abuso de poder se convierten en el núcleo del relato. Con una duración aproximada de 70 minutos y recomendada para mayores de 16 años, la función ofrece una experiencia teatral sobria, directa y profundamente conmovedora. La violación de Lucrecia, además de la revisión de un clásico, es una denuncia vigente contra la violencia machista y el uso del cuerpo de la mujer como campo de dominación. Un espectáculo duro, necesario y de gran fuerza escénica.

Las entradas están disponibles a través de patronbase.com.

El circo contemporáneo más poético llega al Teatro Central con ‘Qui som?'

‘Qui som?'

El Teatro Central acoge este viernes 12 y este sábado 13 de diciembre el espectáculo Qui som? (¿Quiénes somos?), una de las propuestas más originales de la escena contemporánea europea. La creación corre a cargo de Camille Decourtye y Blaï Mateu Trias, fundadores de la prestigiosa compañía Baro d’evel, conocida por su lenguaje escénico híbrido y poético.

En escena, trece intérpretes dan forma a una experiencia sensorial en la que se fusionan circo, teatro, música, danza, artes visuales y canto, rompiendo los límites entre disciplinas. Estrenada en el Festival de Aviñón en el verano de 2024, la obra propone una profunda reflexión sobre la identidad colectiva, la convivencia y la condición humana desde una mirada artística y simbólica. Con una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos, Qui som? destaca por su potente uso del cuerpo, el movimiento, la voz y la imagen, creando un universo visual y emocional tan delicado como impactante. La propuesta invita al espectador a dejarse llevar por una narración no convencional, cargada de belleza, riesgo y emoción.

Las funciones tendrán lugar a las 20:00 horas en la Sala A del Teatro Central. Las entradas están disponibles a un precio de 23 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es

XXXII Feria del Belén junto a la Catedral

Feria del Belén

Hasta el próximo 23 de diciembre se celebra la XXXII Feria del Belén, organizada por la Asociación de Comerciantes del Belén con la colaboración del Ayuntamiento. Quince expositores especializados ofrecen figuras, complementos y artesanía para montar nacimientos tradicionales durante la Navidad.

Entrada gratuita.

Salón del Motor de Sevilla 2025 en Fibes

Salón del Motor de Sevilla.

El Salón del Motor se celebrará finalmente desde este jueves y hasta el próximo dmingo en Fibes, tras su aplazamiento. La feria reunirá vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro 0 y de ocasión, con descuentos especiales y financiación exclusiva.

Entradas a 6 euros en taquilla y en tomaticket.es.

Una velada magistral este viernes con Martha Argerich

Ravel y Dvořák de la mano de Martha Argerich en una cita imprescindible en el Maestranza.

El viernes 12 de diciembre, el Teatro de la Maestranza de Sevilla será escenario de uno de los grandes acontecimientos musicales de la temporada con la presencia de la legendaria pianista Martha Argerich, que actuará junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). El concierto estará dirigido por el maestro suizo Charles Dutoit, colaborador habitual de la intérprete argentina y figura clave del repertorio sinfónico internacional.

El programa reúne tres obras imprescindibles del gran repertorio orquestal. Abrirá la velada la Obertura El Carnaval Romano, opus 9, de Hector Berlioz, una pieza llena de energía y color orquestal. A continuación, Argerich será la protagonista con el Concierto para piano en sol mayor de Maurice Ravel, una obra brillante y rítmica que permite desplegar toda su maestría, virtuosismo y sensibilidad. Como cierre, sonará la imponente Sinfonía nº 9 en mi menor, Del Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák, una de las composiciones sinfónicas más célebres del siglo XIX. La combinación de Argerich, la ROSS y la batuta de Dutoit garantiza una velada de altísimo nivel artístico.

Entradas disponibles desde 50 euros en teatrodelamaestranza.koobin.es.

‘El último bosque’ de David Coronado

Museo de Artes y Costumbres.

Desde el martes 18 de noviembre puede visitarse en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla la exposición El último bosque. La muestra reúne 44 fotografías de David Coronado, objetos y el documental Nosotros, los hombres del corcho, sobre los bosques del sur andaluz.

Entrada gratuita.

Vieja Tortuga en la Sala FunClub

Vieja tortuga.

Este viernes la banda sevillana Vieja Tortuga actuará en la Sala FunClub en un concierto lleno de canciones memorables. El grupo, originario de Mairena del Aljarafe, rinde tributo a Vetusta Morla en un directo que repasará los grandes éxitos de la formación.

Entradas disponibles desde 10 euros en entradium.com.

La tradición del canto gregoriano en la iglesia del Buen Suceso

Schola Gregoriana Hispalensis.

La iglesia del Buen Suceso es el lugar escogido para el concierto Laudate Mariam, a cargo de la prestigiosa formación Schola Gregoriana Hispalensis, una de las agrupaciones más reconocidas en la interpretación de canto gregoriano y polifonía medieval en Andalucía. La cita, de entrada gratuita hasta completar aforo, dará comienzo a las 20:30 horas y tendrá lugar este próximo sábado.

El programa estará dedicado íntegramente a composiciones marianas en canto gregoriano, ofreciendo al público un recorrido espiritual y musical a través de piezas vinculadas a la devoción a la Virgen. Bajo el título Laudate Mariam, el concierto propone una inmersión sonora en uno de los repertorios más antiguos de la música occidental, caracterizado por su pureza vocal, su carácter meditativo y su profunda carga simbólica.

La Schola Gregoriana Hispalensis está especializada en la interpretación histórica de música sacra de los siglos X al XIV, con un trabajo riguroso basado en fuentes originales y criterios de interpretación antiguos. En el marco del tiempo de Adviento, este concierto se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan una experiencia llena de espiritualidad.

Muerdo y Diego Guerrero en Malandar

Muerdo y Diego Guerrero

Este jueves Muerdo y Diego Guerrero actuarán en la Sala Malandar, tras su colaboración en Ódiame. El murciano Pascual Cantero y el onubense unirán directo flamenco y ritmos latinoamericanos en un concierto que promete mestizaje, energía y emoción.

Entradas disponibles desde 18 euros en enterticket.es.

Mercado Navideño de Artesanía

Mercado Navideño de Artesanía

Hasta el 5 de enero se celebra la XXVI edición del Mercado Navideño de Artesanía de Sevilla en el Paseo de Cristina. Organizado por la Federación de Artesanos de Sevilla, reunirá a 52 variados expositores con talleres locales, nacionales e internacionales para sus visitantes.