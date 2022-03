El sevillano Eduardo Cuquerella cruzará Europa en bicicleta para ayudar a las niñas de la India

El empresario y aventurero sevillano Eduardo Cuquerella emprende este domingo, 20 de marzo, un viaje en bicicleta, con el que pretende hacer 8.000 km en bicicleta, durante 5 meses y a través de 12 países de Europa. Con el apoyo de la Fundación Vicente Ferrer, se ha puesto en marcha la iniciativa Bicis que cambian vidas (www.bicisquecambianvidas.com), con el que esperan recaudar todo lo posible a través de donaciones, y así ayudar especialmente a niñas de las regiones de Anantapur y Kurnool en La India, que tienen que recorrer diariamente hasta 6 kilómetros a pie para ir al colegio, por caminos y carreteras donde es frecuente que sufran vejaciones y violaciones.

El viaje consiste en recorrer en bicicleta Europa transversalmente, desde el Cabo de San Vicente (Portugal) hasta Cabo Norte (Noruega). Un reto que tendrá una duración en torno a 4 ó 5 meses y que pasará por 12 países diferentes: Portugal, España Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Noruega.

La idea es circular por vías rurales, y tratará de evitar grandes urbes y autovías. Todo el reto se realizará en bicicleta, excepto el tramo de Tallin-Helsinki, que debido a los actuales problemas geopolíticos, será por ferry. Un total de 8.000 kilómetros que suponen una auténtica aventura y que grabará y enviará, para que todos podamos disfrutar de esta aventura sobre la marcha. Todo el viaje es autofinanciado, para que el total de lo recaudado se pueda dedicar íntegramente a ayudar a las niñas de La India.

Eduardo lleva consigo un equipo de fotografía, edición de vídeo y todas las herramientas necesarias para grabar y editar aquello que le vaya aconteciendo por el camino. La idea es montar un videoblog, que con ayuda del estudio de comunicación MonitoCús, se irán colgando en redes sociales y en una web creada para documentar la aventura. Ya, previo al viaje, se han subido videos a la cuenta de Youtube de Bicis que Cambian Vidas, sobre los mecanismos necesarios para la puesta a punto del proyecto: la planificación, el equipo necesario, reparaciones mecánicas, preparación física… Finalmente, después de la aventura, hará personalmente la entrega de las bicicletas en la Fundación Vicente Ferrer en La India.

El proyecto Bicis que Cambian Vidas

El proyecto da preferencia a niñas y niños (especialmente a las niñas de sexto a décimo grado) que viven en las aldeas más remotas y no tienen acceso a los medios de transporte. Miles de estudiantes ya se han beneficiado de este programa, lo que ha permitido que ninguno de ellos deje de asistir a la escuela. La situación actualmente es grave, la pandemia y sus repercusiones económicas provocadas por una segunda ola mortífera, han agravado especialmente la situación para los más desfavorecidos. Los miembros de la familia que antes eran el soporte, ahora no trabajan, por lo que muchos de ellos no tienen más remedio que obligar a sus hijos a abandonar la escuela.

Por ello, es importante actuar con acciones que incidan directamente en la educación, para no exacerbar aún más las desigualdades extremas que ya existían en educación, reforzando las divisiones entre clases, castas y sexo en India. Algunos estudiantes cuentan desde su experiencia en primera persona, cómo haber recibido una bicicleta por parte de la Fundación, supuso un punto de inflexión y como esta se convirtió en su mejor aliada para optar a un futuro.

Se pueden seguir las aventuras de Eduardo tanto en la web www.bicisquecambianvidas.com, como en sus cuentas de Instagram y Youtube. Y si quieres echarle una mano a comprar bicicletas para las niñas de la India, en su web se da acceso a la plataforma iHelp!. Además hay un número de cuenta corriente y un Bizum.

Eduardo Cuquerella

Eduardo Cuquerella Rivas nació en Sevilla y tiene 54 años. Desde pequeño ha tenido una vida muy ajetreada y recorrido varios países con el objetivo de estudiar y conocer cuantas más personas mejor. Su carrera profesional se ha forjado gracias a una inquietud continua en formación y proyectos personales.

Después de hacer un voluntariado en Etiopía (donde le pegó ese pellizquito en el alma, que le pide echar un cable a quien de verdad lo necesita), y gracias a su afición por la bicicleta de montaña y la naturaleza, ha decidido que es el momento de llevar a cabo la aventura con la que sueña desde los 20 años: atravesar Europa en bicicleta. Un reto personal que solo cobra sentido, si a la vez logra ayudar a que este mundo sea un lugar un poquito mejor. Decidido a colaborar con el proyecto adecuado, y como si todo encajara como un puzle, llega a sus oídos el programa Bicis que Cambian Vidas de la Fundación Vicente Ferrer.

Sobre la Fundación Vicente Ferrer

Toda historia tiene un comienzo y la de Vicente y Anna Ferrer empezó en La India, hace más de 65 años, donde encontraron a miles de personas que vivían en la más absoluta pobreza.

Desde el primer momento depositaron sus sueños y esperanzas en conseguir una vida mejor para ellas, con un mundo más justo y equitativo. La Fundación ha construido cinco hospitales, miles de viviendas, embalses y escuelas, para llegar a más de 3 millones y medio de personas, en más de 3.000 aldeas. Ha apoyado y acompañado a los colectivos más vulnerables: niñas, niños, mujeres y personas con discapacidad, a quienes ha proporcionado formación y recursos para reducir la pobreza y la desigualdad. Para que tengan un futuro y puedan alcanzar su integración social.

Un modelo de desarrollo rural participativo y transformador, que se lleva a cabo gracias a una red de colaboradores, voluntarios, trabajadores y representantes comprometidos con la filosofía de acción de su fundador.

En la India, su contraparte local, Rural Development Trust (RDT) gestiona un amplio programa de desarrollo integral. Más de 2.500 trabajadores locales y voluntarios trabajan codo con codo con las comunidades beneficiarias, por la transformación económica y social de las personas más empobrecidas de dos estados de India: Andhra Pradesh y Telangana.

Con su trabajo, en estos últimos 50 años, han logrado alcanzar prácticamente la totalidad de la educación primaria universal, y ahora su objetivo es que los estudiantes terminen el ciclo de enseñanza secundaria (especialmente las chicas), y avancen hacia una educación universitaria plena