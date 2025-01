Un sevillano gana el ‘Goya’ de viajes al mejor blog 2025

La VI edición de los Premios IATI, que reconoce lo mejor de la comunicación digital de viajes y que se celebró este viernes 24 de enero en el Museo del Ferrocarril de Madrid, ya conoce a los ganadores. Estos galardones, pioneros y los únicos de su categoría en España, pretenden premiar la excelencia de los creadores de contenido de nuestro país.

El nombre de los vencedores se dio a conocer en una gala conducida por el popular presentador de televisión Roberto Leal, junto con la cómica y podcaster Carolina Iglesias y el periodista de viajes José Pablo García del blog Atomarpormundo.com, a la que acudieron 300 de los principales creadores de contenido digital de viajes y referentes del sector en España.

A lo largo del evento, que además de la entrega de premios contó con una cena cóctel para los invitados, se repartieron más 10.000 euros entre los vencedores. Entre ellos, El Diario de un Mentiroso, del sevillano Miguel Egido, se alzó con el Premio IATI 2025 dotado con 1.500 euros.

Miguel Egido con el Premio IATI 2025 a 'El Diario de un mentiroso'. / Aitor Lopez de Audicana

Se entregaron otros reconocimientos como el Premio IATI 2025 al Mejor cuenta de Instagram de viajes, dotado con 1.500 euros, para Viajero Extranjero; Premio IATI 2025 al Mejor contenido audiovisual de viajes, dotado con 1.500 euros, para Gustavo Karlsson; Premio IATI 2025 a la Mejor cuenta de Tik Tok de viajes dotado con 1.500 euros, para Akkcris; Premio IATI 2025 al Mejor contenido camper, dotado con 1.500 euros, para Modo Van; Premio IATI 2025 a la Mejor creación de contenidos de empresas e instituciones turística, sin dotación económica, para Visit Biscay: Premio IATI 2025 al Mejor creador de contenido de viajes Iberoamericano, dotado con 1.500 euros, para Alejandra Travels; y premio IATI 2025 especial a la Trayectoria y a los valores viajeros dotado con 1.500 euros, para Pau García Solbes, El Pachinko, creador del blog Que ver en tus viajes.

El jurado de expertos de estos galardones ha estado compuesto por Laura Pérez de Mendiola, Head of communications de la agencia de talentos Vertical Group; Cristina Fernández, periodista de viajes que escribe en los más prestigiosos medios del sector; Belén Delgado, junto a Julio Barrios, creadores de contenido profesionales y ganadores en los Premios IATI 2024 con Welcome to el mundo; Guillermo Fuentes, CEO de la agencia de marketing Bring Connections, Mariana Naccaratti, Responsable de LATAM de IATI, y Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Los Premios IATI, impulsado por IATI Seguros, nacieron en 2019 como un reconocimiento a los blogueros, instagramers, youtubers, tiktokers y otros creadores de contenidos de viajes, un sector que en España mueve una gran cifra de negocio. La compañía está colaborando con más de 3.000 influencers en esos momentos.