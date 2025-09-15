¿Qué son los códigos de colores que están apareciendo en muchas paradas de Tussam?

Recientemente han comenzado a aparecer en varias paradas de Tussam unas pegatinas con ilustraciones similares a un código QR, aunque en este caso formadas por cuadrados de colores, que han despertado la curiosidad de muchos usuarios al no conocerse de qué se trata.

La respuesta llegó a través de la red social X. El usuario “El Cleo y sus renders” (@elcleorender), un técnico audiovisual especializado en recreaciones tridimensionales —conocido por sus trabajos sobre las futuras estaciones de la línea 3 del Metro de Sevilla y por su implicación en iniciativas de movilidad—, compartió un hilo explicativo en el que aclaró el misterio.

Según detalla, estos códigos son mapas de 5x5 píxeles en cuatro colores (Cian, Amarillo, Magenta y Negro) rodeados por un marco negro. Se detectaron inicialmente en las paradas del Metrocentro, pero ya se están extendiendo por el resto de las paradas de autobuses de Tussam. No obstante, su presencia no es exclusiva de Sevilla: el Metro de Madrid, especialmente en la estación de Nuevos Ministerios, así como los sistemas de transporte de Barcelona, Zaragoza, Málaga o Murcia, llevan tiempo utilizándolos.

Se trata de códigos NaviLens, un sistema de navegación diseñado para personas con discapacidad visual. Su funcionamiento es sencillo: mediante una aplicación móvil, el usuario escanea el código con la cámara del teléfono y recibe de forma inmediata la información en formato auditivo. A diferencia de los códigos QR, que requieren ser enfocados de cerca, NaviLens puede leerse a varios metros de distancia y con un ángulo de hasta 160°, sin necesidad de apuntar directamente.

Los códigos pueden almacenar información textual fija o variable. En el caso del transporte público, ofrecen datos en tiempo real: el nombre de la parada, las líneas que pasan por ella, el tiempo estimado de llegada de cada autobús e incluso la distancia del usuario respecto a la parada.

La incorporación de este sistema representa un avance clave en accesibilidad e inclusión, ya que permite a personas con baja visión o ceguera total orientarse de manera más autónoma y con mayor seguridad en la red de transporte urbano.